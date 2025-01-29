Про це йдеться у відповіді державного підприємства "Інфоресурс" на інформаційний запит УП. Їхня частка суттєво збільшилася порівняно з довоєнним періодом, зазначає 24 Канал.

Дивіться також Найменше за дев'ять років: скільки вступників стали студентами вишів України у 2024 році

Скільки студентів взяли академвідпустки з 2022 року для захисту України

За статистикою, у 2022 році 33 жінки та 484 чоловіки, які здобували вищу освіту, взяли академічну відпустку і пішли захищати нашу державу від агресора.

Водночас у 2023 році їхня кількість дещо зменшилася – 20 жінок та 319 чоловіків.

У 2024 році 11 жінок та 233 чоловіки замість університетських аудиторій обрали військову службу.

Дивіться також За відмову відрахують із вишу: як відбуватиметься базова військова підготовка студентів

Скільки вступників торік стали студентам вишів України