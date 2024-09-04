Внаслідок атаки на Львів постраждали 2 школи: сьогодні навчання не буде

Росія вранці 4 вересня завдала підступного та підлого удару по Львову. Внаслідок атаки противника постраждали навчальні заклади міста, а саме школи.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він вказав, що учні цих шкіл не будуть виходити сьогодні на навчання.

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Внаслідок атаки на Львів постраждали 2 школи

Російська армія завдала удару по Львову зранку 4 вересня. Так, внаслідок дій ворога постраждали 2 школи.

Власне, учні цих навчальних закладів сьогодні не підуть на навчання.

Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома,

– повідомив Андрій Садовий.

Нагадаємо, що внаслідок ранкової російської атаки по Львову є постраждалі та загиблі. Що відомо про кількість загиблих та поранених, читайте в матеріалі 24 Каналу.