Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он указал, что ученики этих школ не будут выходить сегодня на учебу.

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В результате атаки на Львов пострадали 2 школы

Российская армия нанесла удар по Львову утром 4 сентября. Так, в результате действий врага пострадали 2 школы.

Собственно, ученики этих учебных заведений сегодня не пойдут на учебу.

Две школы сегодня обучение не начнут: ученики Арники и 17 остаются дома,

– сообщил Андрей Садовый.

Напомним, что в результате утренней российской атаки по Львову есть пострадавшие и погибшие. Что известно о количестве погибших и раненых, читайте в материале 24 Канала.