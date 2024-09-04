Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый. Он указал, что ученики этих школ не будут выходить сегодня на учебу.
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В результате атаки на Львов пострадали 2 школы
Российская армия нанесла удар по Львову утром 4 сентября. Так, в результате действий врага пострадали 2 школы.
Собственно, ученики этих учебных заведений сегодня не пойдут на учебу.
Две школы сегодня обучение не начнут: ученики Арники и 17 остаются дома,
– сообщил Андрей Садовый.
Напомним, что в результате утренней российской атаки по Львову есть пострадавшие и погибшие. Что известно о количестве погибших и раненых, читайте в материале 24 Канала.