Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий. Він вказав, що учні цих шкіл не будуть виходити сьогодні на навчання.
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Внаслідок атаки на Львів постраждали 2 школи
Російська армія завдала удару по Львову зранку 4 вересня. Так, внаслідок дій ворога постраждали 2 школи.
Власне, учні цих навчальних закладів сьогодні не підуть на навчання.
Дві школи сьогодні навчання не розпочнуть: учні Арніки та 17 залишаються вдома,
– повідомив Андрій Садовий.
Нагадаємо, що внаслідок ранкової російської атаки по Львову є постраждалі та загиблі. Що відомо про кількість загиблих та поранених, читайте в матеріалі 24 Каналу.