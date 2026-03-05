Азербаджан, Азербайджан чи Азербажан: як правильно називається ця східна країна

У кожній мові назва інших країн, навіть сусідів, звучить по-різному та може різнитися від оригінальної назви країни. Тому можна заплутатися – як називати країну правильно?

Як правильно називати Азербайджан, щоб не припускатися помилки, розповідаємо з посиланням на "Вікіпедію".

Як ця країна називається правильно?

Чимало країн ми називаємо неправильно, через незвичне та екзотичне звучання. Або ж, якщо мова іде про країни колишнього СРСР, називають "за звичкою" на російський лад, як-от, Арменію (правильно – Вірменія).

Таку помилку можна зустріти у назві країни Азербайджан, може чули варіанти – "Азербайжан" і "Азербаджан". Таке спотворення виникло через складність вимови, суржик чи складнощі з транскрипцією.

Втім, українські словники фіксують лише назву – Азербайджан, а у діловому офіційному листуванні вживають повну назву – Республіка Азербайджан (азербайджанською – Azərbaycan Respublikası).

А стосовно походження слова, то версій є кілька:

Первісно топонім позначав північну частину Мідії (історичний регіон Ірану), а з XX століття закріпився як назва сучасної держави на Кавказі.

Давньоперське ім’я Āturpāt ("охоронець вогню", жрець-зороастрієць) і назви держави Атурпатакан (Атропатена).

("охоронець вогню", жрець-зороастрієць) і назви держави (Атропатена). Через середньоперське Ādarbādagān / Âzarâbâdagân слово трансформувалося у сучасну форму Азербайджан .

слово трансформувалося у сучасну форму . Існує й теорія, що Азербайджан це отюрчена форма зарабізованої версії перського топоніма Âzarâbâdagân (Азар – вогонь; âbâdag – місце відправлення культу і суфікс множини). Тобто "країна вічного вогню", що пов'язують храмами вогню в зороастризмі.

️Етимологічний словник Фасмера та інші джерела підтверджують походження від іранських форм Āturpātakān → Adarbigana → Азербайджан.

Українські мовознавці (зокрема в освітніх ресурсах та медіа), наголошують, що правильно казати – Азербайджан. Тому не спотворюйте більше назву, не ображайте країну. А мешканці країни – азербайджанці: азербайджанка та азербайджанець. Складно вимовляти, але й цікаво.

Що ви знаєте про Азербайджан?

З'ясували про правильну назву країни, а щоб вона стала для вас ближчою та зрозумілішою, ось кілька цікавих фактів про цю державу.

Столиця держави – Баку, сучасне місто з футуристичною архітектурою, зокрема знамениті "Вогняні вежі" (Flame Towers).

Баку / Lloyd Alozie

Азербайджан є одним із найстаріших центрів видобутку нафти у світі, ще з XIX століття.

"Країна вогнів" – неофіційна назва Азербайджану через природні газові джерела, які палають багато років і створюють ефект вічного полум’я. Недаремно вогонб зображено і на державному гербі.

Килими Азербайджану внесені до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Вони відомі складними орнаментами та символікою. Існує навіть музей килимів, який має 13 000 експонатів.

Манати (національна валюта) були розроблені тим самим дизайнером, що створював євро.

Гори займають близько 50% території країни, що робить її привабливою для туризму та альпінізму.

Флора надзвичайно багата: понад 4500 видів рослин, з яких близько 250 – ендеміки, що не зустрічаються більше ніде у світі.

Каспійське море – найбільше озеро світу, яке має стратегічне значення для економіки Азербайджану.

Територія сучасного Азербайджану була заселена ще в палеоліті. В Азихській печері знайдено щелепу азихантропа, що жив 300 – 400 тисяч років тому.

В Азербайджані збереглося чимало наскельних малюнків, які є унікальною пам'яткою петрогліфів, що налічує понад 6000 зображень. Вони переважно зосереджені у Гобустанському заповіднику (70 кілометрів від Баку) Ці малюнки створювалися від мезоліту до середньовіччя та зображують сцени полювання, рибальства та танців, свідчать про життя давніх людей і включені до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

Наскельні малюнки Гомбустану / Вікіпедія

Перша світська демократія у мусульманському світі – у 1918 році була проголошена Азербайджанська Демократична Республіка – перша такого типу держава серед мусульманських країн.

У І столітті до н.е. на півночі країни існувала ця держава, яка залишила значний культурний спадок, її ще називають Кавказька Албанія.

Тому дізнавайтеся про цю країну і розпочинайте з правильної назви – Азербайджан. Назва країни зберігає слід давньої традиції зороастризму, де вогонь був священним символом.