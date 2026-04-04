Баськи, шутка чи гусята: як правильно називати гілочки, які святять на Вербну неділю

5 квітня православні та греко-католики в Україні святкуватимуть Вербну неділю. Це одне із найбільших свят у році.

У цей день є звичай – освячувати вербові гілочки. Як їх називають, розповість 24 Канал.

Як називають гілочки верби, які святять на Вербну неділю?

У Вербну неділю українці йдуть до церкви на богослужіння і беруть для освячення гілочки верби. Цю вербу ще називають баською, шуткою, котиками, лозою тощо.

Етнографка Галина Олійник розповідала, що верба – тотемне дерево для українців. Однак у різних регіонах нашої держави вона має різні назви. Наприклад, у Галичині освячену вербову гілку називають шуткою. Етнографиня наголошує: це не з російської – назва походить від німецького "шуцен" – оберіг. Слово збереглося з часів Австро-Угорської імперії.

Також на заході України можна почути ще таку цікаву назву як "баська". У центрі Україні завжди освячували вербу. У деяких регіонах України вербові гілочки ще називають "котиками". Або ж лозою. Ці назви найчастіше можна почути на позначення освячених вербових гілочок.

Зверніть увагу! У деяких народах останню неділю перед Великоднем називають Пальмовою неділею. Це пов’язано з тим, що, коли Господь увійшов в Єрусалим, люди зустрічали його, кидаючи під ноги пальмові гілочки.

Проєкт про українську мову "Мовити" у дописі на фейсбуці також оприлюднив результати опитування про те, як називають вербу у різних регіонах нашої держави.

Відповіді отримали з усіх областей: верба, лоза, баська, шутка, бечка, котики, китиці, гусята, котяшки, мицька, мачки, багнітки...

– зазначили автори проєкту.



Як називають вербові гілочки / "Мовити"

Як правильно вітатися на Вербну неділю?

На Великдень віряни легенько б'ють один одного освяченими вербовими гілочками і промовляють: "Не я б'ю – верба б'є, віднині за тиждень – Великдень".

До слова, на заході України цю примовку можуть вживати і як вітання.