Безцінний на війні: українські школярі створили дрон для допомоги ЗСУ

Так, школярі розробили дрон. Він допоможе воїнам ЗСУ шукати міни.

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Школярі створити дрон-міношукач: як працює

Зараз школярі шукають шляхи масового виробництва винаходу, а також способи його збуту.

Керівник команди Олександр Аронець розповів: ініціював розробку його учень Юрій Тумир. Він хотів допомогти ЗСУ.

Ініціатор натомість розповів, як має працювати дрон. Він повинен літати за маршрутом, який оператор програмує у відповідному застосунку. Безпілотник оглядає територію та виявляє вибухонебезпечні предмети. Вбудована комп'ютерна система дозволяє помічати вибухові пристрої, визначати їхній розмір і тип, вказувати координати.

Тепер розробники хочуть налагодити масове виробництво дронів, адже український аналог є дешевшим і більш практичним, ніж закордонні. Деталі до дронів також планують доставляти не тільки з України, а й з-за кордону.