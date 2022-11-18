Безцінний на війні: українські школярі створили дрон для допомоги ЗСУ
Джерело:Ранок вдома
Учні Центру освітніх інновацій з Івано-Франківська вирішили допомогти Збройним силам України. Тож створили цінний прилад для нашої армії.
Так, школярі розробили дрон. Він допоможе воїнам ЗСУ шукати міни.
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Школярі створити дрон-міношукач: як працює
Зараз школярі шукають шляхи масового виробництва винаходу, а також способи його збуту.
Керівник команди Олександр Аронець розповів: ініціював розробку його учень Юрій Тумир. Він хотів допомогти ЗСУ.
Ініціатор натомість розповів, як має працювати дрон. Він повинен літати за маршрутом, який оператор програмує у відповідному застосунку. Безпілотник оглядає територію та виявляє вибухонебезпечні предмети. Вбудована комп'ютерна система дозволяє помічати вибухові пристрої, визначати їхній розмір і тип, вказувати координати.
Тепер розробники хочуть налагодити масове виробництво дронів, адже український аналог є дешевшим і більш практичним, ніж закордонні. Деталі до дронів також планують доставляти не тільки з України, а й з-за кордону.
До слова, дрон виготовлено з екологічно чистих матеріалів. Школярі використали пластик, який отримали з перероблювання кукурудзи.
Українські школярі створили дрон для допомоги ЗСУ: дивіться відео
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Роботи для розмінування від найкращого студента світу
- Українець Ігор Клименко став найкращим студентом світу за версією престижної Всесвітньої премії Global Student Prize.
- Він отримав 100 000 доларів як студент, що здійснює найбільший реальний вплив на навчання, життя своїх однолітків і на суспільство загалом.
Український студент Ігор Клименко отримав престижну премію / Борис Корпусенко
- Ігор Клименко навчається на фізико-математичному факультеті у КПІ імені Ігоря Сікорського.
- У 5 класі, коли почалася війна в Україні, зрозумів, що хоче допомогти своїй країні.
- Школяр почав розробляти роботів для розмінування.
- У 10 класі хлопець почав використовувати квадрокоптери та дрони у своїх винаходах.
- Останні два роки активно працює над своїм дослідженням Quadcopter Mines Detector, яке успішно презентує на численних конкурсах та виставках.
- Попри війну, Ігор щодня продовжує вчитися, щоб здобути якісну освіту для відбудови України.