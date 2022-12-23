У Києві школяр навчався онлайн з кутка магазину: зворушливе фото

23 грудня 2022, 18:14
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Джерело:

Євгеній Завгородній

У Києві вчителі та учні через блекаут не можуть звично долучатися до онлайн-уроків. Однак не здаються та шукають у місті інтернет.

Так, в одному зі столичних магазинів помітили школяра, який вчився у кутку. Саме у цьому приміщенні він зміг знайти інтернет.    

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У Києві школяр долучився до онлайн-уроку з кутка магазину

Так, учень вирішив не втрачати нагоди здобувати знання і з магазину "Розетка" долучився до дистанційного уроку.

Що цікаво, цей магазин працює від генератора і роздає wi-fi. 

Українців дуже зворушило це фото та жага дитини до навчання. 

У Києві педагог проводила урок на вулиці

  • Днями також у Києві вчителька через аварійні відключення світла проводила урок просто на вулиці. Її помітили в одному з районів столиці.
  • Після відключення світла вчителька не здалася, а вирішила шукати інтернет. Знайшла його біля одного із супермаркетів і продовжила урок.
  • Так, вчителька поставила ноутбук просто на стовпчик біля супермаркету і розмовляла з учнями. Вона, зокрема, озвучила дітям домашнє завдання і пообіцяла надіслати матеріали, коли з'явиться інтернет.
  • У мережі вражені незламністю наших педагогів. Цю вчительку вони вже назвали "педагогом за покликанням".

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Яка ситуація зі світлом у Києві

  • Київ та область протягом 16 – 19 грудня витримали дві атаки Росії. Спершу окупанти масовано обстріляли Київ ракетами, після чого атакували дронами-камікадзе.
  • Через атаки росіян 80% Київської області була без світла. Найскладніша ситуація була в Бучанському, Вишгородському, Обухівському, а також частково Фастівському районах.
  • Голова Київської ОВА Олексій Кулеба інформував, що блекаут на Київщині може тривати до 23 грудня. За його словами, у деяких громадах світла не було 48 годин.
  • Проблема Києва в тому, що столиця не може отримати потужність від енергосистеми країни через пошкодження високовольтного обладнання. Сергій Коваленко повідомляв, що в Києві зруйновані 60% трансформаторів.

Автор: Марія Волошин