Рекомендують піти на канікули: як вчитимуться школярі на Кіровоградщині

24 листопада 2022 , 16:17
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Джерело:

Суспільне Кропивницький

Школярів в окремих регіонах нашої держави відправляють на канікули. Усе через ракетні обстріли Росією України 23 листопада.

Так, і школам Кіровоградської області рекомендують піти на канікули. Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко розповіла, скільки можуть відпочивати учні. 

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Чи будуть канікули у школах Кіровоградщини 

За словами Лещенко, у навчальних закладах міста можуть розпочатися канікули з 24 листопада. У такому разі вони триватимуть до кінця тижня.

Причиною цього рішення є відсутність електро- та водопостачання через обстріли російськими військами 23 листопада.

Очільниця департаменту також зауважила, що більшість громад дослухались до рекомендацій. Лише у Дмитрівській та Суботцівській громадах та селищі Новгородка Кропивницького району навчаються онлайн. У навчальних закладах кажуть, що мають світло і можуть працювати. Проте школярам у цих громадах також радять піти на канікули, бо зв'язок дуже нестабільний.

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Як вчитимуться діти в Україні 

Чернігів 

  • Начальник міського управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура розповів, що школи та садочки міста не працюватимуть до 28 листопада.
  • Він наголосив, що це пов'язано з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури країни 23 листопада.
  • Рішення про те, як працюватимуть школи та садочки з 28 листопада, ухвалюватимуть 27 листопада.

Київ

  • Мер столиці України Віталій Кличко розповів, що сьогодні, 24 листопада, столичні навчальні заклади працюють.
  • Школярі вчаться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюють очно.
  • При цьому батьки самостійно ухвалюють рішення щодо того, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.
  • Також розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.

Рівне

  • Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.
  • Педагоги повідомили батьків про зміни.
  • Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.
Автор: Марія Волошин