Рекомендують піти на канікули: як вчитимуться школярі на Кіровоградщині
Джерело:Суспільне Кропивницький
Школярів в окремих регіонах нашої держави відправляють на канікули. Усе через ракетні обстріли Росією України 23 листопада.
Так, і школам Кіровоградської області рекомендують піти на канікули. Директорка обласного департаменту освіти і науки Ельза Лещенко розповіла, скільки можуть відпочивати учні.
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Чи будуть канікули у школах Кіровоградщини
За словами Лещенко, у навчальних закладах міста можуть розпочатися канікули з 24 листопада. У такому разі вони триватимуть до кінця тижня.
Причиною цього рішення є відсутність електро- та водопостачання через обстріли російськими військами 23 листопада.
Очільниця департаменту також зауважила, що більшість громад дослухались до рекомендацій. Лише у Дмитрівській та Суботцівській громадах та селищі Новгородка Кропивницького району навчаються онлайн. У навчальних закладах кажуть, що мають світло і можуть працювати. Проте школярам у цих громадах також радять піти на канікули, бо зв'язок дуже нестабільний.
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Чернігів
- Начальник міського управління освіти Чернігівської міськради Василь Білогура розповів, що школи та садочки міста не працюватимуть до 28 листопада.
- Він наголосив, що це пов'язано з масованими обстрілами енергетичної інфраструктури країни 23 листопада.
- Рішення про те, як працюватимуть школи та садочки з 28 листопада, ухвалюватимуть 27 листопада.
Київ
- Мер столиці України Віталій Кличко розповів, що сьогодні, 24 листопада, столичні навчальні заклади працюють.
- Школярі вчаться як офлайн, так і онлайн. Садочки працюють очно.
- При цьому батьки самостійно ухвалюють рішення щодо того, чи вести дитину до навчального закладу, чи залишити вдома.
- Також розроблений алгоритм дій на випадок, якщо повітряну тривогу оголосили до початку навчання.
Рівне
- Мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що навчання у школах та садочках припиняють до кінця тижня.
- Педагоги повідомили батьків про зміни.
- Також додав, що усі заняття у закладах позашкільної освіти теж скасували.