Вихід є: як вчитися онлайн, якщо немає світла
Джерело:Суспільне
Через відключення світла в Україні після ракетних ударів Росії діти мають значні проблеми із навчанням. Тож батьки часто цікавляться, як школярі можуть вчитися, якщо немає електроенергії.
Вчитися дистанційне у таких умовах також складно, а інколи й неможливо. Тож у Державній службі якості освіти України порекомендували, як ефективно організувати процес навчання.
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Як вчитися, коли немає світла
Заступниця директора департаменту інституційного аудиту Державної служби якості освіти України Олена Святенко озвучила ці рекомендації.
Основна рекомендація ДСЯО стосується чергування режимів синхронного та асинхронного навчання:
- не менше ніж 30% "дистанційки" має відбуватися синхронно; решту тем можна розглянути в асинхронному режимі (учні опрацьовують матеріали на онлайн-платформах самостійно, коли мають до них доступ);
- учителі з 2020 року наповнюють "папки" своїх дисциплін на навчальних платформах шкіл. Отже, напрацьована певна база, якою учні можуть користуватися зараз;
- учителям варто переглянути, які теми можливо об'єднати, інтегрувати з темами інших предметів, віддати на самостійне опрацювання учням, а які – розглядати лише синхронно.
Постійні моніторинги дозволяють учителям з'ясувати, які теми опановані на належному рівні, а які потребують доопрацювання.
Для того, щоб надолужити слабко засвоєний матеріал, можна використовувати резервні години, передбачені кожною навчальною програмою.
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Які додатки допоможуть учням вчитися
- "Електронна бібліотека" на порталі Модернізації змісту освіти – вона містить 1335 підручників з 1 по 11 клас;
- видавництво "Ранок" – учням і педагогам надали відкритий доступ до електронних підручників для 1 – 5 класу;
- компанія EdPro відкрила до 1 грудня безоплатний доступ до електронних підручників;
- на платформі "Українська школа онлайн" є 2500 навчальних курсів. До кінця року завантажать ще 1000;
- також запустили застосунок "Вивчаю. Не чекаю". Він дозволяє в умовах відсутності інтернету учням 1 – 4 класів опановувати контент.