Братрура, блят і бритванка: без чого не уявляють приготувань до свят господині у Галичині

5 квітня більшість українців відзначатиме Вербну неділю. А через тиждень, 12 квітня, буде Великдень – одне з найбільших релігійних свят у році.

Тож святкові приготування вже потихеньку стартували. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" розповість трохи про приготування до свят у Галичині.

Дивіться також "Одні вар'яти, не грай кіна": тренд про галицьку говірку "підірвав" мережу

Як називають кухонне приладдя у Галичині?

У сороковій добірці з посиланням на слова зі Словника львівської гвари розповімо вам, зокрема, про те, якими інструментами на кухні напередодні свят орудує вправна галицька господиня.

Галицькі господині вже починають поволі рихтуватися до свят. Ще за тиждень до Великодня хата має бути вилизана на ґлянц. В той час вже досмажуються вендлини і печуться пляцки. А у Чистий четвер ґаздині печуть паски.

вендли́ни – вудженина;

Словами не передати, які запашні аромати наповнюють усю хату напередодні Великодня.

Зверніть увагу! Детально про підготовку до Великодня у Галичині ми розповідали в одній з наших мовних добірок.

Не менш колоритними є назви кухонного приладдя (і не тільки), без якого не уявляє приготувань жодна господиня у Галичині. Запам'ятовуємо:

баня́к – каструля;

братру́ра – духовка;

блят – кухонна плита;

бритва́нка – металева форма для випікання хліба в печі;

пате́льня – сковорода;

п'єц – піч;

ри́нка – каструля;

ру́ра – духовка;

сло́їк – скляна банка;

кібелик – глечик;

та́ца – таця;

терко – тертушка.

Також запам'ятайте ще кілька важливих до свят діалектизмів, бо скоро вже буде Паска і в кожній хаті буде пахнути студениною і вендлінами.