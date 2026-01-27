Укр Рус
Освіта Освіта в Україні На Львівщині в одному з міст запровадили дистанційку у школах через російську атаку
27 січня, 11:31
На Львівщині в одному з міст запровадили дистанційку у школах через російську атаку

Марія Волошин
Основні тези
  • Через атаку росіян на інфраструктурний об'єкт у Бродах на Львівщині школи у місті перевели на .
  • Учні вчитимуться віддалено протягом 27 – 28 січня.

Зранку 27 січня росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Львівщині. Через надзвичайну ситуацію у Бродах тимчасово зупинили очне навчання у школах.

Таке рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у Бродівській міськраді.

Як вчитимуться учні?

Школи у місті перевели на дистанційний формат роботи. Віддалено діти вчитимуться протягом 27 – 28 січня.

У дитсадках громади створити чергові групи.

Що відомо про атаку на Львівщину?

  • Російські дрони 27 січня атакували об'єкт інфраструктури у Бродах.
  • Внаслідок атаки сталося загоряння нафтопродуктів і у місті пішов густий дим.
  • Місцева влада рекомендує жителям зачинити вікна та двері, обмежити пересування вулицями.
  • У закладах освіти, де вже перебували діти, проводитимуть навчання із закритими вікнами та дверима.

Як вчаться учні в Україні?

  • Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.
  • Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.
  • Громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.
  • Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.
  • У частині регіонів та міст нашої держави учні повернулися на очне навчання. 