На Львівщині в одному з міст запровадили дистанційку у школах через російську атаку

Зранку 27 січня росіяни атакували інфраструктурний об'єкт на Львівщині. Через надзвичайну ситуацію у Бродах тимчасово зупинили очне навчання у школах.

Таке рішення ухвалили на засіданні місцевої комісії ТЕБ і НС. Про це повідомили у Бродівській міськраді. Дивіться також "Знищує цікавість до навчання": у мережі – дискусія про скасування домашніх завдань для учнів Як вчитимуться учні? Школи у місті перевели на дистанційний формат роботи. Віддалено діти вчитимуться протягом 27 – 28 січня. У дитсадках громади створити чергові групи. Що відомо про атаку на Львівщину? Російські дрони 27 січня атакували об'єкт інфраструктури у Бродах.

Внаслідок атаки сталося загоряння нафтопродуктів і у місті пішов густий дим.

Місцева влада рекомендує жителям зачинити вікна та двері, обмежити пересування вулицями.

У закладах освіти, де вже перебували діти, проводитимуть навчання із закритими вікнами та дверима. Дивіться також Ворог атакував об'єкт інфраструктури на Львівщині Як вчаться учні в Україні? Недавно через надзвичайну ситуацію в енергетиці нашої держави уряд України ухвалив рішення щодо тимчасового припинення навчання в очному форматі у закладах освіти.

Рішення стосувалося дитсадків, шкіл, училищ, коледжів та вишів.

Громади могли погодити перехід на дистанційне навчання або ж канікули до 1 лютого 2026 року.

Рішення остаточно ухвалювали на місцях – залежно від умов безпекової ситуації в регіоні.

У частині регіонів та міст нашої держави учні повернулися на очне навчання.