"Брущатка": як правильно назвати кам’яне покриття українською

Коли йдеться про вимощену каменем вулицю, доріжку чи подвір'я, у розмовах нерідко можна почути слово "брущатка". Воно здається цілком звичним, однак має російське походження, а українська мова пропонує власний відповідник.

Пояснюємо, як правильно називати кам’яне мощення українською, з посиланням на "Горох".

"Брущатка" – як сказати українською?

Російські слова й далі трапляються в повсякденному мовленні українців, навіть коли для них давно є питомі українські відповідники. Часто ми звикаємо до певної назви й не замислюємося, звідки вона прийшла та чи справді потрібна українській мові.

Навіть коли йдеться про звичайну міську вулицю, у мовленні може з’явитися російська назва її покриття – "брущатка".

Російське "брусчатка" утворилося від слова "брус", яке є і в українській мові: "брус" – чотиригранний шматок дерева або іншого матеріалу.

Втім, назва покриття інша – "бруківка", яка теж утворена від слова "брук": "Старовинна бруківка збереглася на центральній площі міста".

Слово "бруківка" позначає дорогу або вулицю, вимощену камінням. А ще – це матеріал для брукування вулиць, камені у формі брусків.

Є в українській мові й слово "брук". Воно означає дорогу або вулицю з кам’яним покриттям. Від нього утворилося слово "бруківка".

Зверніть увагу! Гуляючи містом, ми часто описуємо його вулиці та площі, але й тут можна натрапити на мовні пастки: "фонарь", "криша", "достопримечательность". Більше влучних українських слів для опису міських краєвидів шукайте у нашій статті.

Слово "брук" прийшло в українську мову з німецької через польське посередництво. Польське bruk означає кам'яне покриття дороги, а дієслово brukować – мостити, вимощувати. Від нього утворилося українське "брукувати" – мостити вулицю чи дорогу каменем, а також іменник "бруківка".

Зверніть увагу на цікавий мовний зв'язок: "брук" споріднений з німецьким Brücke – "міст". Тому як синонім зустрічаємо слово "мостова".

Цікаво! Слово "брущатка" все ж зафіксоване в українських словниках. Словник української мови в 11 томах пояснює його як матеріал для брукування вулиць – камені у формі брусків, а в розмовному значенні – бруківку, вимощену таким матеріалом. У СУМ-20 слово має позначку "рідко".