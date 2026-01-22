Чи правильно говорити "Будь здоров" в українській мові: що насправді означає ця фраза

Деякі сталі вислови, які ви широко використовуєте ледь не щодня, мають кілька значень чи обставин використання. Тож варто знати повноту їх можливостей.

Що означає вислів "Будь здоров!", розповідаємо про усі значення посилаючись на ресурс "Горох".

Будь здоров! – у якому значенні знаєте цей вислів?

Цікаво, що цей відомий і популярний вислів дорослі знають і використовують в одному значенні, а діти – в іншому. Втім, зустрічаючи його в літературі у ще одному трактуванні – і дорослим, і дітям усе зрозуміло.

А говоримо ми про фразу – Будь здоров!

Варіантів вислову є кілька – Будь здоров / здоровий / здоровенький!, а у множині відповідно – Бу́дьте здоро́ві / здорове́нькі!

Ця фраза вживається як усталена форма у таких випадках:

Найвідоміша – реакція на чхання : Будь здоровий! – Дякую! Хоча, у деяких країнах та і за етикетом, не прийнято взагалі реагувати на таку реакцію організму – це не ввічливо.

: Хоча, у деяких країнах та і за етикетом, не прийнято взагалі реагувати на таку реакцію організму – це не ввічливо. Ще одна – як усталена форма прощання або рідше вітання при зустрічі з ким-небудь, замість – Добрий день! Доброї ночі! чи Прощавай!, Бувай! "– Добривечір вам!.. Будьте здорові! – сказали бурлаки до хазяїна". (Іван Нечуй-Левицький). "[Кассандра:] Прощай же, Ономаю! [Ономай:] Будь здорова". (Леся Українка).

при зустрічі з ким-небудь, замість – Добрий день! Доброї ночі! чи Прощавай!, Бувай! З часткою "і" для вираження чиєї-небудь безпорадності , безвиході; нічого не можна вдіяти. "А що, думаю собі, коли не в ті двері? Дадуть по карку, і будь здоровий". (Микола Тарновський)

, безвиході; нічого не можна вдіяти. Уживається для підкреслення чого-небудь, наголошення на чомусь, переважно позитивному, якісному значенні замість – ого-го який!. І найчастіше зі словосполучником "такий", "так", "що": "А рейси такі, що – здоров тільки будь!" (Степан Олійник).

Чи усі можливості цього вислову ви знали?

Послуговуйтеся ним і Будьте здорові!