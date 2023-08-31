Лісовий розповів, скільки шкіл готові до нового навчального року
Джерело:Суспільне
В Україні облаштовують надійні укриття у навчальних закладах, аби в них могли вчитися очно учні. На це виділили 1,5 мільярда гривень.
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Скільки шкіл готові до нового навчального року
Укриття облаштовують за кошти держсубвенції та місцевих бюджетів.
За словами очільника МОН, в Україні близько семи тисяч укриттів ще потрібно побудувати.
З них дві тисячі укриттів – це лінія, де ми сьогодні будувати не будемо, бо не передбачаємо можливості виходу дітей на очне навчання. Це навчальні заклади, які знаходяться від нуля до 50 кілометрів від лінії зіткнення,
– уточнив посадовець.
Він раніше розповідав також, що 1 вересня на очне навчання в Україні має повернутися пів мільйона учнів.
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Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
- За словами очільника МОН, близько пів мільйона учнів повернуться на очне навчання з 1 вересня.