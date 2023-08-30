Безпека диктує умови: у якому форматі працюватимуть школи України
1 вересня учні в Україні знову сядуть за парти своїх навчальних закладів або ж вчитимуться дистанційно. Усе залежить від безпеки у регіоні.
Заступник очільника Міносвіти Андрій Сташків заявив в ефірі телемарафону, що в Україні функціонує 13 тисяч шкіл. 7,5 тисяч з нового навчального року працюватимуть офлайн.
Важливо Профільна школа, нові підручники та пошук грошей: як МОН втілюватиме реформу НУШ
У якому форматі працюватимуть школи України
Ще близько 3,8 тисячі шкіл працюватиме у змішаному форматі, адже у них укриття не дозволяє помістити учнів і вчителів одночасно.
З безпекових причин близько 2,5 тисяч шкіл працюватимуть дистанційно. І тут важливо організувати якісне навчання в цих школах,
– заявив Сташків.
І додав, що є навчальні заклади, які перемістили з окупованої території Запорізької та Херсонської областей на підконтрольну Україні територію.
1 вересня вони почнуть працювати дистанційно, в тому числі для учнів з ТОТ, яких в Україні – 70 тисяч, – додав посадовець.
Розповів і про ті заклади освіти, які не можуть прийняти учнів на очне навчання навіть маючи укриття. Це школи, розташовані на прифронтових територіях.Незалежно від формату, навчання може бути цікавим та ефективним. Це щодня доводить перша дистанційна школа в Україні "Оптіма", якій довіряють 13 000 родин. Отримайте демодоступ, аби і ваші діти випробували освіту майбутнього вже сьогодні.
В окремих школах, за словами Сташківа, неможливо облаштувати укриття у приміщенні, його потрібно будувати з нуля. Однак це дуже дорого і довго. Облаштування одного такого сховища коштує 30 мільйонів гривень.
Цього року держава виділила 1,5 мільярда гривень для будівництва укриттів. Ми очікуємо, що значна кількість шкіл буде облаштована новими повноцінними укриттями,
– резюмував посадовець.
Дивіться також Не вистачає вчителів та підручників: Лісовий розповів про новий навчальний рік
Як вчитимуться учні з 1 вересня в Україні
- Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий розповів, що навчальні заклади в Україні з 1 вересня працюватимуть в очному, дистанційному та змішаному форматах. Їх визначатимуть та погоджуватимуть ОВА та директори закладів освіти.
- Якщо батьки не хочуть, аби їхня дитина вчилася очно, можуть перевести її на іншу доступну форму навчання.
- Якщо укриття школи не може вмістити потрібну кількість дітей та педагогів, варто налагодити позмінне очне навчання офлайн, уточнив міністр. Все ж учням початкової школи краще здобувати освіту в очному форматі, аби діти соціалізувалися.
- За словами прем'єра Дениса Шмигаля, на тих територіях, де є загроза життю чи здоров'ю дітей, очного навчання не буде.
- Педагогічні ради шкіл, до слова, можуть самостійно визначати структуру і тривалість навчального дня, тижня, занять і навіть форму організації навчання.
- За словами очільника МОН, близько пів мільйона учнів повернуться на очне навчання з 1 вересня.