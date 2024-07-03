Міносвіти України може скасувати можливість для учнів-переселенців навчатися у "своїх" школах дистанційно. При цьому зобов’язати їх відвідувати заклади освіти за новим місцем фактичного проживання.

У цьому переконують у ГО "Донбас SOS". І заявляють, що Міносвіти України розробило проєкт наказу про відповідні зміни підходів до забезпечення навчального процесу під час воєнного стану.

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Як здобуватимуть освіту учні-переселенці

Відповідно до документа, як заявляють правозахисники, учні-ВПО, які навчались дистанційно поза межами свого перебування, мають навчатись очно або змішано за місцем фактичного проживання.

Правозахисники вважають, що такі зміни спричинять вивільнення близько 10 тисяч освітян, які працюють у переміщених школах та з учнями на ТОТ. Відповідно і закриття шкіл, які були переміщеними та забезпечували навчання школярам у дистанційному форматі. Зокрема, учням, які залишились на окупованих територіях, але продовжували навчатись в українській системі освіти.

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Школярі з ТОТ зможуть продовжити навчання в українських школах за індивідуальною формою, уточнили зміни до вищезгаданого проєкту правозахисники. І наголошують, що такий формат навчання не передбачає регулярного проведення занять.

Натомість учні, за їхніми словами, повинні будуть самостійно опановувати шкільну програму та потім проходити оцінювання. Такий підхід не є прийнятним для учнів на ТОТ, пояснюють у ГО.