Третину школярів на Львівщині можуть перевести на дистанційне навчання
Джерело:Львівська ОВА
На Львівщині 41 тисячу учнів можуть вже з початку нового навчального року перевести на дистанційний формат навчання. Це станеться у разі, якщо уряд змінами до постанови не надасть дозвіл на функціонування шкіл з певним типом укриттів.
Мовиться про те, аби у закладах освіти з укриттями на перших або цокольних поверхах використовувати їх як найпростіші укриття. Зміни повинні відбутися у тексті Постанови Кабміну №138 від 2017 року.
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Як вчитимуться учні на Львівщині
У Львівській ОВА при цьому наголошують на важливості повернення дітей до безпечного навчання в очному форматі до кінця 2024 року. Також – на необхідності модернізації освітніх закладів для забезпечення повноцінного навчання учнів.
Очільник Львівщини каже, що 41 тисяча учнів – це майже 30% шкіл області.
Нагадаємо, на облаштування укриттів у освітніх закладах Львова за навчальний 2023-2024 рік витратили близько 42 мільйони гривень.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Де в Україні учні та студенти вчитимуться лише офлайн
- Раніше заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький зазначав, що усі заклади освіти, розташовані на захід від Києва, повинні працювати лише офлайн.
- Такий формат має запрацювати до вересня 2024 року.
- Він уточнив, що в окремих закладах освіти доведеться здобувати освіту у межах двох змін або ввечері.
- Однак на сьогодні для Кабміну та МОН очне навчання – величезний пріоритет.