Чи буде ДПА у 2025 році: законопроєкт вже у Раді

У 2025 році у школах України не планують проводити обов'язкову Державну підсумкову атестацію. Причому для учнів усіх випускних класів.

Відповідний законопроєкт вже зареєстрували у Верховній Раді. Так, учнів 4-х, 9-х і 11 класів у 2024/25 навчальному році звільнять від проходження ДПА.

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Чи складатимуть учні ДПА наступного року

Свідоцтва досягнень або свідоцтва про здобуття базової чи повної середньої освіти учні зможуть отримати без проходження атестації.

Водночас для учнів 4-х класів тих шкіл, які братимуть участь у другому етапі пілотування ДПА, атестацію запланували.

Вони проходитимуть підсумкову атестацію з української мови, читання та математики.

Однак дані, отримані за її підсумками, не вплинуть на підсумкові оцінки учнів.

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Чому проводитимуть пілотну ДПА

Результати цієї ДПА використають для:

уточнення підходів до оцінювання;

розроблення моделі тестування, яка має забезпечувати якомога повніше охоплення обов'язкових результатів навчання, визначених новим Державним стандартом початкової освіти і чинними освітніми програмами для початкової школи.

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