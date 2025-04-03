В українській мові немає жодних "з бухти барахти" – що означає цей вислів та як його замінити
- Вислів "з бухти барахти" є росіянізмом і типовим суржиком, якого немає в українській мові.
- Його можна замінити низкою українських висловів.
Деколи ми вживаємо вислови, значення яких не повною мірою розуміємо. А тим паче не завжди знаємо їх походження.
Значення вислову "з бухти барахти", розповідає 24 Канал, посилаючись на тікток мовознавиці @pani_olya_007.
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Що таке "з бухти барахти"
У мовлення українців ще закрадаються росіянізми, як наслідок кількасотрічного впливу, зокрема й у вигляді висловів.
Серед таких – вислів "з бухти барахти". Однак, це типовий суржик, в українській мові такого виразу нема.
Вираз означає робити щось поспіхом, несподівано, якийсь необдуманий вчинок, результати якого потім буває важко виправити чи прийняти раптове рішення. Існує версія, що слова "бухнутися" і "барахнутися" характеризують чиїсь несподівані та безпорадні дії.
В українців були свої вислови для опису несподіваних вчинків чи рішень:
- ні сіло ні впало
- з доброго дива
- знічев'я
- ні з того ні з сього
- здуру
- похапцем
- з доброго дива.
Ба більше, маємо і жартівливі варіанти на раптову несподівану поведінку чи реакцію:
- як голий з конопель,
- як голий з кропиви,
- як Пилип із конопель,
- як срака з-за куща.
Ось зразок з літератури – "А на уроках він завжди про щось своє думає, а як спитають, завжди скаже не до речі, не до ладу, – як Пилип з конопель вистрибне" (Оксана Іваненко).
Як замінити "з бухти барахти": дивіться відео
Говоріть українською, використовуючи наші вислови їх чимало для різних ситуацій, як і до виразу "довести до бєлого калєнія".