Хоче знову викладати: директор школи на Львівщині ображав і бив учнів

На Львівщині директор однієї зі шкіл систематично ображав та бив учнів. За це він поплатився своєю посадою.

Однак зараз він знову хоче працювати педагогом. Його, до слова, досі не покарали за вчинене.

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Директор школи на Львівщині бив учнів

Так, керівник школи у селі Верхня Яблунька систематично ображав та бив учнів. Батьки цих дітей поскаржились у поліцію. Опісля директора Івана Січака покарали: склали протокол за булінг. У протоколі згадали мінімум три випадки цькування дітей. Згодом освітянина звільнили. Однак він намагається повернутись на посаду.

Також днями Турківський районний суд визнав чоловіка винним у цькуванні учнів. Однак педагог залишився непокараним через колізію законодавстві.

Що розповідають учні

За словами учня 5 класу, Іван Січак на уроці математики кричав на нього нецензурними словами та вдарив по голові. За словами матері учня, цей інцидент трапився узимку 2022 року.

Учениця 9 класу цієї школи розповіла, що коли ще вчилась у 7 класі, Січак викликав її до дошки, почав матюкати і вдарив по голові. Дівчина вдарилася головою до дошки. У вересні 2021 року, за словами дівчинки, директор обзивав її словами "дура", "тупа", "недорозвинута". Учениця заявила, що Іван Січак так само ставився і до інших школярів.

Учень шостого класу цієї школи розповів, що у вересні 2021 року на уроці математики Іван Січак кричав на нього, вживаючи слова "дурний", "тупий" тощо.

Учні кажуть, що не скаржилися на булінг, бо боялися.

Після складення адмінпротоколу справу передали до суду. Суд визнав Івана Січака винним у цькуванні учнів. Однак його не покарали, бо минуло понад три місяці з моменту вчинення правопорушення.



Уже колишній директор Верхньояблунської школи Іван Січак (фото з сайту школи)

Що відомо про Івана Січака

З відкритих джерел відомо, що Іван Січак є одним із засновників організації "Релігійна громада УПЦ КП села Верхня Яблунька Турківського району".

У травні 2022 року жителі села вийшли на мітинг з вимогою звільнити Івана Січака, бо він нібито пропагував ідеї "русского міра" та навмисне спалив церкву.

Відомо також, що 25 травня указом відділу освіти, культури, туризму, молоді та спорту Боринської селищної ради Івана Січака відсторонили від посади директора школи, а 9 червня його звільнили. Зараз Іван Січак намагається оскаржити своє звільнення через суд та отримати компенсацію.

Журналістам не вдалося отримати коментар Івана Січака.

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