Однако сейчас он снова хочет работать педагогом. Его, к слову, до сих пор не наказали за содеянное.

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Директор школы во Львовской области избивал учеников

Так, руководитель школы в селе Верхняя Яблонька систематически оскорблял и избивал учеников. Родители этих детей пожаловались в полицию. После директора Ивана Сичака наказали: составили протокол за буллинг. В протоколе упомянули минимум три случая травли детей. Впоследствии педагог был уволен. Однако он пытается вернуться в должность.

Также на днях Турковский районный суд признал мужчину виновным в травле учеников. Однако педагог остался безнаказанным из-за коллизии в законодательстве.

Что рассказывают ученики

По словам ученика 5 класса, Иван Сичак на уроке математики кричал на него нецензурными словами и ударил по голове. По словам матери ученика, этот инцидент произошел зимой 2022 года.

Ученица 9 класса этой школы рассказала, что когда еще училась в 7 классе, Сичак вызвал ее к доске, начал материть и ударил по голове. Девушка ударилась головой об доску. В сентябре 2021 года, по словам девочки, директор обзывал ее словами "дура", "тупая", "недоразвитая". Ученица заявила, что Иван Сичак также относился и к другим школьникам.

Ученик шестого класса этой школы рассказал, что в сентябре 2021 года на уроке математики Иван Сичак кричал на него, употребляя слова "глупый", "тупой".

Ученики говорят, что не жаловались на буллинг, потому что боялись.

После составления админпротокола дело передали в суд. Суд признал Ивана Сичака виновным в травле учеников. Однако его не наказали, потому что прошло более трех месяцев с момента совершения правонарушения.



Уже бывший директор Верхнеяблонской школы Иван Сичак (фото с сайта школы)

Что известно об Иване Сичаке

Из открытых источников известно, что Иван Сичак является одним из основателей организации "Религиозное общество УПЦ КП села Верхняя Яблонька Турковского района".

В мае 2022 года жители села вышли на митинг с требованием уволить Ивана Сичака, потому что он якобы пропагандировал идеи "русского мира" и умышленно сжег церковь.

Известно также, что 25 мая указом отдела образования, культуры, туризма, молодежи и спорта Боринского поселкового совета Ивана Сичака отстранили от должности директора школы, а 9 июня его уволили. Сейчас Иван Сичак пытается оспорить свое увольнение через суд и получить компенсацию.

Журналистам не удалось получить комментарий Ивана Сичака.

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