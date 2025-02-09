Не "форточка, прихожа і лєсніца": як правильно українською назвати частини будинку
- Українці часто використовують суржикові слова для опису частин будинку або квартири – як-от: "форточка", "лєсніца", "прихожа".
- 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говори українською правильно" пропонує правильні українські терміни.
Українці доволі часто у щоденному мовленні вживають суржикові слова. Навіть коли розповідають про свій дім.
Ті чи ті елементи можуть "викривлювати" непритаманними нашій мові словами. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як описати свою оселю правильно.
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Як правильно українською назвати частини та елементи будинку
У дев'яносто сьомій добірці розповідаємо, зокрема, як не помилитися у назвах елементів будинку – власного чи багатоквартирного – та його частин і кімнат. Зокрема, подаємо правильні варіанти тих частин дому, які там часто звучать помилково.
- Дом – дім, будинок, оселя;
- знімати квартиру – винаймати квартиру;
- жила площа – житлова площа;
- дома – вдома;
- на дому – вдома;
- угл – кут;
- дверь – двері;
- захлопувати двері – зачиняти двері;
Цікаво! Не припускайтеся також пошмреної помилки й не кажіть, що відкриваєте чи закриваєте двері. Адже їх треба відчиняти і зачиняти.
- форточка – кватирка;
- окно – вікно;
- підоконник – підвіконня, підвіконник;
Вікно і двері ми відчиняємо / Depositphotos
Зауважимо при цьому, що вікно й кватирку також відчинять і зачиняють.
- лєснічна площадка – сходовИй майданчик;
- замочна скважина – замкОва щілина;
Тут запам'ятайте правильний наголос: не "схОдовий майданчик", а "сходовИй майданчик". А слово "щілина" наголошувати можна двояко: і "щІлина", і "щілИна".
Зверніть увагу! Двері ви відчиняєте, а от замок чи ключем ті ж двері ви відмикаєте.
- ступєньки – сходи;
- лєсніца – сходи;
Як сказати українською "лєснічна площадка" та "лєсніца" / dom
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Що цікаво, в українській мові слово "лєсніца" має кілька відповідників:
- сходи – якщо говорите про споруду, пристосування з горизонтальних виступів або щаблів, на які ступають, піднімаючись куди-небудь або спускаючись звідкись;
- східці – те саме, що сходи;
- драбина – пристрій з двох поздовжніх жердин, частин мотузки тощо, скріплених рядом поперечок, що використовується для піднімання або спускання куди-небудь.
Також не забудьте правильно називати окремі кімнати у будинку чи його частини.
- прихожа – передпокій;
- гостінна – вітальня;
- ванная – ванна кімната;
- роздягалка – роздягальна;
- столова – їдальня;
- чердак – горище;
- криша – дах;
- кладовка – комора.
Любіть українську мову та вдосконалюйте її!