Штучний інтелект в освіті: цікаві ідеї, як вчителям використати ChatGPT для уроків

В Україні активно обговорюють появу чат-бота зі штучним інтелектом ChatGPT. Чи не найбільше цікавить питання – як він може допомогти та які професії замінить штучний інтелект. Цікаво, що ​​ChatGPT можна використати на уроках.

Відповіді від чат-боту цілком осмислені та мають сенс. Тож, в умовах повномасштабної війни такий інтернет-ресурс може стали справжніми помічником для вчителів.

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ChatGPT – це чат-бот зі штучним інтелектом. Нещодавно доступ до нього відкрили й українцям. Освітяни одразу замислилися над тим, чи не стане він ще однією можливістю для учнів обійти систему та писати з його допомогою реферати та навіть власні висловлення.

Насправді ж ChatGPT дарує безліч можливостей для освітян. Адже в умовах повномасштабної війни інтернет-ресурси стали справжніми помічниками вчителів. Вони допомогли організувати освітній процес та налагодити зв'язок із учнями.

Як можна використати ChatGPT на уроках

Питання до штучного інтелекту

Запропонуйте учням під час заняття поставити ChatGPT запитання, пов’язане із темою уроку, а потім – проаналізувати його відповідь та знайти помилкові твердження, перекручені факти, вигадані події тощо.

Наприклад, можна запитали в ШІ, що він знає про Івана Багряного. Відповідь здивувала. Тож, якщо ви побачите щось неочікуване в роботах учнів, то зможете зрозуміти, що їм допомагав ChatGPT.



Що штучний інтелект знає про Івана Багряного / Скриншот

Написати промову від імені історичного діяча

Завжди було цікаво, що б нам могли сказати Богдан Хмельницький, Леся Українка, Іван Франко чи Петро Могила. На жаль, ми не можемо вирушити в минуле, але ми можемо спробувати уявити це завдяки штучному інтелекту.

Адже у його базах даних є інформація про історичних діячів. Попросіть учнів проаналізувати текст, який видасть ШІ. Чи міг певний діяч висловлюватися саме так? Чому? Потім можна запропонувати учням самостійно написати таку промову, спираючися на історичні факти та біографію людини.

Влаштувати справжнє змагання

Запропонуйте учням спробувати позмагатися зі штучним інтелектом. Наприклад, для початку діти отримають текст із помилками та всі разом відредагують його. А потім можна ввести той самий початковий текст у ChatGTP, щоб ШІ поредагував.

Коли він закінчить свою роботу, об’єднайте дітей у групи і попросіть їх оцінити відповідь бота. Наскільки виправлення були точними, чи є розбіжності тощо. Потім усі разом порівняйте результати. Експерти припускають, що завдяки цьому завданню діти зможуть краще побачити прогалини у власних знаннях.

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Розвивати інформаційну грамотність

Інформація в інтернеті не завжди є точною, тож важливо сприймати будь-які дані виважено та довіряти лише надійним джерелам. І ChatGPT може допомогти вам навчити учнів цьому!

Наприклад, під час роботи над проєктом діти можуть поставити боту питання, пов’язане з темою свого дослідження, а потім, спираючися на наукові джерела, оцінити достовірність і правдивість інформації, згенерованої ШІ. Це допоможе учнів навчитися визначати неточності в інформації.

Створення нових прикладів

Для вчителів з математики ChatGPT може стати ресурсом швидкого пошуку або генерації завдань. Наприклад, він може придумати приклади чи рівняння. Це допоможе, якщо ви не хочете, аби учні мали готові розв'язки. Також чат-бот допоможе в генерації текстових задач для початкової школи.

Крім того, ChatGPT буде корисним педагогам для дослідження нових методик. Він дуже гарно підказує цифрові інструменти для вчителів. Наприклад, ви хочете створити освітній ресурс, але не знаєте, де це зробити. Чат-бот відразу видає перелік платформ з усіма їхніми перевагами та недоліками.