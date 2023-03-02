Ответы от чат-бота полностью осмыслены и имеют смысл. Так что в условиях полномасштабной войны такой интернет-ресурс может стать настоящим помощником для учителей.

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ChatGPT – это чат-бот с искусственным интеллектом. Недавно доступ к нему был открыт и украинцам. Педагоги сразу задумались над тем, не станет ли он еще одной возможностью для учеников обойти систему и писать с его помощью рефераты и даже собственные выражения.

На самом же деле ChatGPT дарит множество возможностей для педагогов. Ведь в условиях полномасштабной войны интернет-ресурсы стали настоящими ассистентами учителей. Они помогли организовать образовательный процесс и установить связь с учащимися.

Как использовать ChatGPT на уроках

Вопросы к искусственному интеллекту

Предложите ученикам во время занятия задать ChatGPT вопрос, связанный с темой урока, а затем проанализировать его ответ и найти ошибочные утверждения, извращенные факты, вымышленные события и т.д.

Например, можно спросили у ИИ, что он знает об Иване Багряном. Ответ удивит. Итак, если вы увидите что-то неожиданное в работах учаеников, то сможете понять, что им помогал ChatGPT.



Что искусственный интеллект знает об Иване Багряном / Скриншот

Написать речь от имени исторического деятеля

Всегда было интересно, что нам могли бы сказать Богдан Хмельницкий, Леся Украинка, Иван Франко или Петр Могила. К сожалению, мы не можем уйти в прошлое, но мы можем попытаться представить это благодаря искусственному интеллекту.

Ведь в его базах данных есть информация об исторических деятелях. Попросите учащихся проанализировать текст, который выдает ИИ. Мог ли определенный деятель выражаться именно так? Почему? Затем можно предложить ученикам самостоятельно написать такую речь, опираясь на исторические факты и биографию человека

Устроить настоящее соревнование

Предложите учащимся попробовать сразиться с искусственным интеллектом. Например, для начала дети получат текст с ошибками и все отредактируют его. А затем можно ввести тот же исходный текст в ChatGTP, чтобы ИИ изменил.

Когда он окончит свою работу, объедините детей в группы и попросите их оценить ответ бота. Насколько исправления были точными, есть ли разногласия и т.д. Затем все вместе сравните результаты. Эксперты предполагают, что благодаря этой задаче дети смогут лучше увидеть пробелы в собственных знаниях.

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Развивать информационную грамотность

Информация в интернете не всегда точная, поэтому важно воспринимать любые данные взвешенно и доверять только надежным источникам. И ChatGPT может помочь вам научить учащихся этому!

Например, при работе над проектом дети могут задать боту вопрос, связанный с темой своего исследования, а затем, опираясь на научные источники, оценить достоверность и правдивость информации, сгенерированной ИИ. Это поможет ученикам научиться определять неточности в информации.

Создание новых примеров

Для учителей математики ChatGPT может стать ресурсом быстрого поиска или генерации задач. Например, он может придумать примеры или уравнения. Это поможет, если вы не хотите, чтобы учащиеся имели готовые решения. Также чат-бот поможет в создании текстовых задач для начальной школы.

Кроме того, ChatGPT будет полезен педагогам для исследования новых методик. Он очень хорошо подсказывает цифровые инструменты для учителей. К примеру, вы хотите создать образовательный ресурс, но не знаете, где это сделать. Чат-бот сразу выдает список платформ со всеми их преимуществами и недостатками.