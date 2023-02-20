В Україні запрацював ChatGPT: як це вплине на освіту і чи може він замінити вчителів

В Україні запрацював чат-бот ChatGPT. Він може згенерувати що завгодно – наукову працю, статтю, написати контрольну чи іспит тощо. Що ж таке ChatGPT, як він вплине на освіту і чи здатен залишити вчителів без роботи?

Що таке ChatGPT

ChatGpt – це чат-бот зі штучним інтелектом, який може працювати з текстом, програмним кодом, формулами та числами. Тобто він може генерувати все, що йому зададуть, це такий собі віртуальний помічник.

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Довкола ChatGPT виник сильний ажіотаж. Люди хвилюються, чи не замінить цей чат-бот замінити людей на роботі в найближчому майбутньому. Експерти в різних сферах висловлюють побоювання, що ChatGPT таки може вплинути на попит фахівців, які працюють з інформаційними технологіями.

Чи справді він такий розумний? ChatGPT "тренували" фахівці. Кожен виконував дві ролі: користувача та асистента штучного інтелекту. Тож, вони аналізували відповіді та удосконалювали модель, щоб зменшити кількість оманливих відповідей, шкідливої інформації та уникати образливих формулювань.

Мінуси ChatGPT

Проте ChatGPT має деякі недоліки:

перший недолік – чат-бот користується контентом з інтернету станом на 2021 рік. І все, що було опубліковано чи оновлено пізніше, йому недоступне.

другий недолік – ChatGPT не фільтрує використані джерела за правдивістю. Іноді чат-бот може видавати безглузді відповіді або ж подавати дезінформацію як факти.

третій недолік – чат-бот чутливий до формулювання запитів. Він спершу виконає завдання. Але якщо його перефразувати, модель може відповісти, що не знає відповіді.

четвертий недолік – чат-бот іноді може щось вигадати. Журналісти BBC провели експеримент: вони поставили завдання чату згенерувати статтю в стилі видання. ChatGPT досить швидко видав текст, але до нього було багато зауважень, зокрема він вигадав одну цитату.

Як ChatGPT впливає на освіту

Цей чат-бот може писати учнівські есе та контрольні, а також вести дискусії на наукові теми. Вже відомі випадки, коли студенти створювали завдяки ChatGPT дипломні роботи, тож це серйозний виклик для системи освіти. Крім того, він навіть може генерувати відповіді на контрольні.

Звісно, це насторожує освітян усього світу. Адже є страх, що учні перестануть самостійно виконувати домашні завдання.

Адже українські педагоги лише навчились справлятись із плагіатом у роботах учнів. А тепер постав новий виклик – чат-бот, що генерує учнівські роботи без плагіату. Він перефразовує знайдену інформацію, уникаючи таким чином запозичень.

Цікаво, що газета Stanford Daily провела анонімне опитування серед студентів:

17% респондентів зізналися, що використовували ChatGPT для виконання домашніх завдань та на іспитах,

5% студентів взагалі майже не редагували згенерований чат-ботом контент.

Через це освітяни хвилюються, що доведеться переосмислити систему іспитів та їхнє оцінювання. Компанія наголошує, що хоче допомогти закладам освіти, тому там вже працюють над системою, яка дозволить перевіряти, чи учні використовували ChatGPT.

Чи може він залишити вчителів без роботи

ChatGPT через свої особливості ніяк не зможе замінити роботу вчителів. Адже генерування навчальних матеріалів та завдань – це лише маленький відсоток роботи педагогів.

Щодо освітніх процесів та системи оцінювання, то тут вчителі можуть взаємодіяти з новітнім чат-ботом, щоб поліпшити навчальний процес. Тож, в освіті сприймати ChatGPT як загрозу точно не варто.

Так само як фотографія не замінила картини художників, ChatGPT не зможе замінити дослідницькі роботи чи художні твори. Тож варто зосередитись на тому, як чат-бот зможе спростити роботу фахівців у різних сферах.