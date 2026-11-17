Годі казати "чепуха": добираємо влучні українські слова
Українська мова має чимало способів оцінити чиїсь слова, ідеї або вчинки. Тож навіть звичні російські вислови легко замінити природними українськими відповідниками.
Як замінити слово "чепуха" українськими відповідниками, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Як замінити "чепуха" українською?
Коли хочемо сказати, що якась думка має сенс, а пропозиція заслуговує на увагу, нерідко вдаємося до звичних висловів із російським відтінком. Проте українська мова пропонує чимало влучних способів висловити схвалення чи заперечення.
Один із таких випадків – слово "чепуха". Залежно від ситуації його можна замінити кількома українськими словами та фразами.
Спочатку з'ясуємо, що означає слово. Російське слово "чепуха" означає дурниці у розмові, щось позбавлене логіки й сенсу. Так кажуть про беззмістовні слова, необґрунтовані твердження або щось недоладне.
Цікаво, що походження цього слова досі не має цілком усталеного пояснення.
За однією з версій, яку наводить етимолог Микола Шанський, "чепуха" утворилося від давнішої основи "чепа" – "щепа", тобто дрібний уламок дерева. Спочатку слово мало конкретне значення – дрібні уламки, тріски. У XVIII столітті ним уже називали щось розбите на дрібні частини. Згодом значення змінилося: від безладної суміші уламків перейшли до позначення безладних, незрозумілих думок і слів.
У словниках української мови є чимало відповідників до цього російського слова. Зокрема, словник Бориса Грінченка фіксує слово "нісенітниця" зі значенням "чепуха, вздор". А академічні словники пропонують також "дурницю", "безглуздя", "казна-що", "небилицю", "маячню", "глупство" чи "бредню".
Можна сказати:
- "Не мели дурниць!"
- "Не верзи нісенітниць!"
- "Що ти таке городиш?"
- "Це ж казна-що!"
- "Таке, що й купи не держиться!"
До речі! У російської "чепухи" є близькі за значенням слова – "брєд" і "вздор". Про те, як замінити їх українськими відповідниками, ми вже розповідали в окремих матеріалах: як сказати українською замість "брєд" та якими словами замінити "вздор". А слово "єрунда" має цікаву студентську історію, пов'язану з латинським терміном "герундій". Про це – у матеріалі "Єрунда" – не росіянізм: його вигадали студенти через один специфічний предмет.
Або ж скористайтеся іншими запозиченнями – ахінея, абракадабра, абсурд, нонсенс, тарабарщина.
А коли хочеться додати емоційності, стануть у пригоді питомі українські вислови: "наказати сім мішків гречаної вовни" чи "сон рябої / сивої кобили".
У кожного є своє улюблене слово, яке ваше?