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Як замінити слово "чепуха" українськими відповідниками, розповідаємо з посиланням на "Горох".

Як замінити "чепуха" українською?

Коли хочемо сказати, що якась думка має сенс, а пропозиція заслуговує на увагу, нерідко вдаємося до звичних висловів із російським відтінком. Проте українська мова пропонує чимало влучних способів висловити схвалення чи заперечення.

Один із таких випадків – слово "чепуха". Залежно від ситуації його можна замінити кількома українськими словами та фразами.

Спочатку з'ясуємо, що означає слово. Російське слово "чепуха" означає дурниці у розмові, щось позбавлене логіки й сенсу. Так кажуть про беззмістовні слова, необґрунтовані твердження або щось недоладне.

Цікаво, що походження цього слова досі не має цілком усталеного пояснення.

За однією з версій, яку наводить етимолог Микола Шанський, "чепуха" утворилося від давнішої основи "чепа" – "щепа", тобто дрібний уламок дерева. Спочатку слово мало конкретне значення – дрібні уламки, тріски. У XVIII столітті ним уже називали щось розбите на дрібні частини. Згодом значення змінилося: від безладної суміші уламків перейшли до позначення безладних, незрозумілих думок і слів.

У словниках української мови є чимало відповідників до цього російського слова. Зокрема, словник Бориса Грінченка фіксує слово "нісенітниця" зі значенням "чепуха, вздор". А академічні словники пропонують також "дурницю", "безглуздя", "казна-що", "небилицю", "маячню", "глупство" чи "бредню".

Можна сказати:

"Не мели дурниць!"

"Не верзи нісенітниць!"

"Що ти таке городиш?"

"Це ж казна-що!"

"Таке, що й купи не держиться!"

До речі! У російської "чепухи" є близькі за значенням слова – "брєд" і "вздор". Про те, як замінити їх українськими відповідниками, ми вже розповідали в окремих матеріалах: як сказати українською замість "брєд" та якими словами замінити "вздор". А слово "єрунда" має цікаву студентську історію, пов'язану з латинським терміном "герундій". Про це – у матеріалі "Єрунда" – не росіянізм: його вигадали студенти через один специфічний предмет.

Або ж скористайтеся іншими запозиченнями – ахінея, абракадабра, абсурд, нонсенс, тарабарщина.

А коли хочеться додати емоційності, стануть у пригоді питомі українські вислови: "наказати сім мішків гречаної вовни" чи "сон рябої / сивої кобили".

У кожного є своє улюблене слово, яке ваше?