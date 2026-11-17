Що таке - "чепуха"? / Фото Мagnific.
Українська мова має чимало способів оцінити чиїсь слова, ідеї або вчинки. Тож навіть звичні російські вислови легко замінити природними українськими відповідниками.
Як замінити слово "чепуха" українськими відповідниками, розповідаємо з посиланням на "Горох".
Як замінити "чепуха" українською?
Коли хочемо сказати, що якась думка має сенс, а пропозиція заслуговує на увагу, нерідко вдаємося до звичних висловів із російським відтінком. Проте українська мова пропонує чимало влучних способів висловити схвалення чи заперечення.
Один із таких випадків – слово "чепуха". Залежно від ситуації його можна замінити кількома українськими словами та фразами.
Спочатку з'ясуємо, що означає слово. Російське слово "чепуха" означає дурниці у розмові, щось позбавлене логіки й сенсу. Так кажуть про беззмістовні слова, необґрунтовані твердження або щось недоладне.
Цікаво, що походження цього слова досі не має цілком усталеного пояснення.
За однією з версій, яку наводить етимолог Микола Шанський, "чепуха" утворилося від давнішої основи "чепа" – "щепа", тобто дрібний уламок дерева. Спочатку слово мало конкретне значення – дрібні уламки, тріски. У XVIII столітті ним уже називали щось розбите на дрібні частини. Згодом значення змінилося: від безладної суміші уламків перейшли до позначення безладних, незрозумілих думок і слів.
У словниках української мови є чимало відповідників до цього російського слова. Зокрема, словник Бориса Грінченка фіксує слово "нісенітниця" зі значенням "чепуха, вздор". А академічні словники пропонують також "дурницю", "безглуздя", "казна-що", "небилицю", "маячню", "глупство" чи "бредню".
Можна сказати:
- "Не мели дурниць!"
- "Не верзи нісенітниць!"
- "Що ти таке городиш?"
- "Це ж казна-що!"
- "Таке, що й купи не держиться!"
До речі! У російської "чепухи" є близькі за значенням слова – "брєд" і "вздор". Про те, як замінити їх українськими відповідниками, ми вже розповідали в окремих матеріалах: як сказати українською замість "брєд" та якими словами замінити "вздор". А слово "єрунда" має цікаву студентську історію, пов'язану з латинським терміном "герундій". Про це – у матеріалі "Єрунда" – не росіянізм: його вигадали студенти через один специфічний предмет.
Або ж скористайтеся іншими запозиченнями – ахінея, абракадабра, абсурд, нонсенс, тарабарщина.
А коли хочеться додати емоційності, стануть у пригоді питомі українські вислови: "наказати сім мішків гречаної вовни" чи "сон рябої / сивої кобили".
У кожного є своє улюблене слово, яке ваше?
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