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Как заменить слово "чепуха" украинскими эквивалентами, рассказываем со ссылкой на "Горох".

Как заменить "чепуха" на украинский язык?

Когда мы хотим сказать, что какая-то мысль имеет смысл, а предложение заслуживает внимания, нередко прибегаем к привычным выражениям с русским оттенком. Однако украинский язык предлагает немало точных способов выразить одобрение или несогласие.

Такой случай – слово "чепуха". В зависимости от ситуации его можно заменить несколькими украинскими словами и фразами.

Сначала выясним, что означает это слово. Русское слово "чепуха" означает ерунду в разговоре, что-то лишенное логики и смысла. Так говорят о бессмысленных словах, необоснованных утверждениях или о чем-то нелепом.

Интересно, что происхождение этого слова до сих пор не имеет полностью устоявшегося объяснения.

По одной из версий, которую приводит этимолог Николай Шанский, "чепуха" образовалась от более древней основы "чепа" – "щепа", то есть мелкий обломок дерева. Изначально слово имело конкретное значение – мелкие обломки, щепки. В XVIII веке им уже называли что-то разбитое на мелкие части. Впоследствии значение изменилось: от беспорядочной смеси обломков перешли к обозначению беспорядочных, непонятных мыслей и слов.

В словарях украинского языка есть немало соответствий этому русскому слову. В частности, словарь Бориса Гринченко фиксирует слово "нісенітниця" со значением "чепуха, вздор". А академические словари предлагают также"дурницю", "безглуздя", "казна-що", "небилицю", "маячню", "глупство" чи "бредню".

Можно сказати:

"Не мели дурниць!"

"Не верзи нісенітниць!"

"Що ти таке городиш?"

"Це ж казна-що!"

"Таке, що й купи не держиться!"

Кстати! У русского слова "чепуха" есть близкие по значению слова – "бред" и "вздор". О том, как заменить их украинскими эквивалентами, мы уже рассказывали в отдельных материалах: как сказать на украинском вместо "бред" и какими словами заменить "вздор". А у слова "ерунда" есть интересная студенческая история, связанная с латинским термином "герундий". Об этом – в материале "Ерунда" – это не русизм: его придумали студенты из-за одного специфического предмета.

Или же воспользуйтесь другими заимствованиями – ахинея, абракадабра, абсурд, нонсенс, тарабарщина.

А когда хочется добавить эмоциональности, пригодятся исконно украинские выражения: "наказати сім мішків гречаної вовни" или "сон рябої / сивої кобили".

У каждого есть свое любимое слово, а какое у вас?