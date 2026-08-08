Как научный термин превратился в слово "ерунда" и синоним глупости, рассказываем далее со ссылкой на объяснение лингвиста @slovoyidka.

Что означает слово "ерунда" и откуда оно происходит?

Иногда одно слово может показаться настолько привычным, что мы даже не задумываемся, почему оно взялось. Именно так произошло со словом "ерунда". Его можно услышать каждый день: "Да это какая-то ерунда!", "Не говори ерунды". Но относится ли оно к исконной украинской лексике?

"Ерунда" означает чепуху, ерунду, что-то бессмысленное или не заслуживающее внимания: "Твой рассказ – полная ерунда!"

Слово "ерунда" не является исконно украинским. Оно пришло в украинский язык из латыни, а точнее – является калькой языкового термина.

Согласно одной из самых распространенных этимологических версий, оно возникло в XVIII–XIX веках в среде студентов, гимназистов, семинаристов или бурсаков, изучавших латынь.

Среди тем предмета была – герундия (gerundium). Этим грамматическим термином обозначали особую глагольную форму, которую изучали, в частности, в духовных семинариях. Для многих учеников она была сложной и непонятной, поэтому слово "герундия", впоследствии – "герунда", а затем, когда "г" исчезло, образовалось слово "ерунда", начали употреблять в шутку для обозначения чего-то запутанного, а впоследствии – любой ерунды или чепухи.

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По одной из версий слово пришло из России, хотя более вероятно – из русскоязычной образовательной среды, которая существовала и на территории Украины.

А ресурс "Горох" приводит еще один вариант слова – "ярунда", в значении "скука". Но с тем же происхождением слова.

Впрочем, если вам не нравится это слово, в украинском языке есть немало собственных аналогов, которые звучат естественнее:

дурниця ;

; нісенітниця ;

; безглуздя ;

; нісенітка ;

; маячня ;

; абсурд ;

; бздура (розмовне);

(розмовне); дурня (розмовне).

Откуда взялось слово "ерунда": смотрите видео slovoyidka

В современных словарях слово "ерунда" фиксируется как разговорное и заимствованное. Оно понятно большинству украинцев, однако в литературной речи и официальных текстах лингвисты рекомендуют отдавать предпочтение исконно украинским словам – дурниця, нісенітниця, безглуздя, маячня.

Слово "герундий", от которого происходит "ерунда", до сих пор существует в лингвистике как название грамматической формы в латинском языке. Именно поэтому путь от научного термина к слову со значением "чепуха" является одним из самых интересных примеров изменения значения слова именно благодаря молодежи. И таких примеров еще немало.