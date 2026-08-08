Як науковий термін став словом "єрунда" та синонімом дурниці, розповідаємо далі з посиланням на пояснення мовознавиці @slovoyidka.

Що означає слово "єрунда" та звідки воно походить?

Часом одне слово може здатися настільки звичним, що ми навіть не замислюємося, звідки воно взялося. Саме так сталося зі словом "єрунда". Його можна почути щодня: "Та це якась єрунда!", "Не говори єрунди". Але чи належить воно до питомої української лексики?

Єрунда означає дурницю, нісенітницю, щось безглузде або не варте уваги: "Твоя розповідь – повна єрунда!"

Слово "єрунда́" не є питомо українським. Воно прийшло до українського мовлення з латини, а точніше – калькування мовного терміну.

За однією з найпоширеніших етимологічних версій, воно виникло у XVIII – XIX століттях в середовищі спудеїв, гімназистів, семінаристів чи бурсаків, які вивчали латину.

Серед тем предмета була – герундія (gerundium). Цим граматичним терміном позначали особливу дієслівну форму, яку вивчали, зокрема в духовних семінаріях. Для багатьох учнів вона була складною й незрозумілою, тому слово "герундія", згодом – герунда, а потім зникло "г" і утворилося слово "єрунда" почали вживати жартівливо на позначення чогось заплутаного, а згодом – будь-якої дурниці чи нісенітниці.

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За однією з версій слово прийшло з Росії, хоча ймовірніше – з російськомовного освітнього середовища, яке було і на території України.

А ресурс "Горох" наводить ще один варіант слова – ярунда, у значенні – нудьга. Але з тим же походженням слова.

Втім, якщо вам не подобається слово, українська мова має чимало власних відповідників, які звучать природніше:

дурниця ;

; нісенітниця ;

; безглуздя ;

; нісенітка ;

; маячня ;

; абсурд ;

; бздура (розмовне);

(розмовне); дурня (розмовне).

Звідки взялось слово "єрунда": дивіться відео slovoyidka

У сучасних словниках слово "єрунда" фіксують як розмовне та запозичене. Воно зрозуміле більшості українців, однак у літературному мовленні та офіційних текстах мовознавці рекомендують віддавати перевагу питомим українським словам – дурниця, нісенітниця, безглуздя, маячня.

Слово "герундій", від якого походить "єрунда", досі існує в мовознавстві як назва граматичної форми в латинській мові. Саме тому шлях від наукового терміна до слова зі значенням "дурниця" є одним із найцікавіших прикладів зміни значення слова саме завдяки молоді. І таких прикладів ще чимало.