Забудьте про "бажаючих": як говорити правильно на уроці й не лише

Фраза "бажаючі, до дошки" знайома майже кожному зі школи. Та з погляду норм української мови вона містить помилку, яку легко виправити.

У шкільному мовленні часто можна почути звернення "бажаючі, до дошки". Воно звучить звично, але, за словами філолога Бориса Антоненко-Давидовича, насправді суперечить нормам української літературної мови, адже містить невластиву для неї форму.

Чому слово "бажаючий" – помилка?

Проблема полягає у використанні активного дієприкметника "бажаючий". Такі форми із суфіксами -ач-, -яч-, -уч-, -юч- характерні для російської мови, але не є типовими для української.

Українська мова уникає подібних конструкцій, натомість використовує інші, природніші способи висловлення. На це звертав увагу письменник і мовознавець Борис Антоненко-Давидович у своїй праці "Як ми говоримо".

Чому "бажаючий" – неправильно / Скриншот зі slovnyk.me

Він наголошував, що слово "бажаючий" є штучним і його варто замінювати відповідниками, які відповідають нормам української.

Як правильно сказати українською?

Перший варіант – використати описову конструкцію. Наприклад, замість "бажаючі відповісти" слід казати "ті, хто бажають відповісти" або "хто хоче відповісти". Такий варіант є граматично правильним і зрозумілим.

Як правильно говорити / Скриншот Словник.UA

Другий спосіб – ще простіший і природніший: замінити слово на прикметник "охочі". Саме він найкраще передає зміст і відповідає нормам літературної мови.

Наприклад:

"Охочі, до дошки!"

"Охочі взяти участь в екскурсії"

"Запрошуємо охочих долучитися"

Чому це важливо?

Правильне мовлення формує мовну культуру і допомагає уникати поширених помилок, які закріплюються ще зі шкільних років. Використовуючи нормативні форми, ми робимо мову чистішою та природнішою.

Тож наступного разу, коли захочете звернутися до класу чи аудиторії, варто обрати правильний варіант – "охочі" або "хто хоче". І жодних "бажаючих".

