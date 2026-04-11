Не кажіть "дешева ціна": мовознавці пояснили, як говорити правильно

Навіть ті, хто вільно володіє українською мовою з дитинства, інколи припускаються типових помилок. Одна з них стосується вживання слова "ціна", описаного у словнику, разом із прикметниками – зокрема у звичному, але неправильному словосполученні.

Чому "дешева ціна" – це помилка?

Фраза "дешева ціна" є прикладом плеоназму – тобто зайвого дублювання змісту. Річ у тім, що прикметник "дешевий" уже містить у собі значення, пов’язане з вартістю. Він означає щось недороге або таке, що має низьку цінність.

Тому додавання слова "ціна" у цьому випадку є надлишковим. Натомість правильно буде сказати просто "дешевий товар" або "дешеві речі" – без уточнення про ціну.

Як вживати слово "дешевий" / Скриншот з сайту "Словник.UA".

Також варто уникати й подібної форми "дешеві ціни", адже вона має ту саму помилку.

Як говорити правильно?

Якщо потрібно описати саме рівень вартості, українська мова пропонує інші, коректні варіанти. Найчастіше використовують прикметники "висока", "низька" або "помірна" ціна.

Водночас варто пам’ятати, що словосполучення "велика ціна" чи "маленька ціна" теж звучать невдало і не відповідають мовній нормі.

Цікавий нюанс: вислів "дорога ціна" в українській мові існує, але має переносне значення. Його вживають у формі "дорогою ціною", коли йдеться про значні зусилля або втрати, яких щось коштувало.

Зверніть увагу! Відмінювання числівників в українській мові залежить від їх розряду (кількісні чи порядкові) та значення. Основні правила: кількісні змінюються за відмінками (деякі за родами/числами), порядкові – як прикметники. У складених кількісних відмінюються всі частини (двохсот тридцяти шести), а в порядкових – тільки остання (двісті тридцять шостий).

