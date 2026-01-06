Як сказати "снігур" українською: чи це єдина назва пташки
- Назва "снігур", в українській мові, походить від слів "сніг" та суфікса "-ур", вказуючи на його зимову асоціацію.
- Снігур є зимовим символом у фольклорі, його поява асоціюється з приходом холодів.
Назви птахів дають нам можливість побачити, які асоціації виникали в людей з цим птахом. І деякі з них бувають неочікувані.
Чому пташка називається "снігур", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".
Чому птах називається – снігур?
Цей невеликий лісовий співучий птах родини в'юркових, відомий червоним оперенням грудей у самців, яке особливо помітне взимку, на фоні сніжного пейзажу. Цю пташку усі знають під назвою снігур.
Назви птахів, зазвичай пов'язані з їх співом, кольором оперення чи асоціаціями, як от синичка чи горобець, якого називають жевжик.
Саме слово утворене від сніг + суфікс -ур., буквально – сніговий. Це вказує на асоціацію птаха з зимовим часом, коли він найчастіше з’являється біля людських осель у пошуках їжі.
Етимологічний словник української мови (за редакцією О. С. Мельничук): підтверджує назви зіставляючи з іншими слов’янськими мовами, у яких схожі назви: російською – "снегирь" та білоруською – "снягір". Усі ці форми мають спільний корінь – "сніг", що підкреслює зимову символіку.
Цікаво, що інших відмінних назв для птаха немає. Можна зустріти – снігир, який для рими використовують у творах.
— Чого цвірінькаєш, дурний, чого голосиш? ..
Що заманулося, чого ти не попросиш,..
Всього ти в кліточці по саме нельзя [годі] маєш,
Ще й витребенькуєш, на долю нарікаєш,
— Так в клітці підлітка корив снігир старий (Петро Гулак-Артемовський Байки).
Цікаво! Латиною назва роду птахів звучить – Pyrrhula у перекладі з латинської мови – "вогняний", через оперення. А ввів її в науковий обіг французький зоолог Жак Бріссон у 1760 році.
Ну і звісно маємо образні назви, які наводять на назву птаха, але не є власною, синонімом чи діалектизмом:
- сніговий птах,
- зимовий птах,
- зимовий гість,
- птах снігу,
- вогняний птах,
- червоногрудник.
І звичайно від цього птаха теж утворено прізвища – Снігур, Снігуренко, Снігерьов, Снігура, Снігурів, Снігурук та інші.
А також є і населені пункти – Снігурівка, яких аж чотири – в Криму, Миколаївській, Запорізькій, Миколаївській та Тернопільській областях.
Що ви знаєте про снігура?
Снігур належить до переважно осілих птахів, повністю відкочовує на зиму тільки з північної тайги. Снігур живе в лісах з густим підліском, також його можна зустріти в садах і парках міст, особливо під час кочівель взимку.
А якщо вам здається, що снігурі зникли, бо ви їх давно не бачили, то це впливає кормова база птаха. Якщо поблизу є горобина чи калина, а також плодові дерева, то там точно є снігурі.
Снігура можна привабити повісивши годівничку. Але для годування використовуйте корм для птахів з суміші зерен, не смажене соняшникове насіння, не солоне сало.
Снігур асоціюється з приходом зими. У народних прислів’ях його поява означає наближення холодів:
- "Пищить снігур – скоро зима буде";
- "Як снігур свистить – морози стоять".
У фольклорі він часто виступає як знак радості серед холодної пори. Птахи часто стають героями зимових листівок, художніх творів та віршів, символізуючи зимову атмосферу та затишок.
Назва "снігур" – автентичне слов’янське утворення, що підкреслює зимову природу птаха. Птах та його назва в українській культурі закріпилася як символ яскравої краси серед холодної пори року.