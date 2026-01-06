Як сказати "снігур" українською: чи це єдина назва пташки

Назви птахів дають нам можливість побачити, які асоціації виникали в людей з цим птахом. І деякі з них бувають неочікувані.

Чому пташка називається "снігур", розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення ресурсу "Горох".

Чому птах називається – снігур?

Цей невеликий лісовий співучий птах родини в'юркових, відомий червоним оперенням грудей у самців, яке особливо помітне взимку, на фоні сніжного пейзажу. Цю пташку усі знають під назвою снігур.

Назви птахів, зазвичай пов'язані з їх співом, кольором оперення чи асоціаціями, як от синичка чи горобець, якого називають жевжик.

Саме слово утворене від сніг + суфікс -ур., буквально – сніговий. Це вказує на асоціацію птаха з зимовим часом, коли він найчастіше з’являється біля людських осель у пошуках їжі.

Етимологічний словник української мови (за редакцією О. С. Мельничук): підтверджує назви зіставляючи з іншими слов’янськими мовами, у яких схожі назви: російською – "снегирь" та білоруською – "снягір". Усі ці форми мають спільний корінь – "сніг", що підкреслює зимову символіку.

Цікаво, що інших відмінних назв для птаха немає. Можна зустріти – снігир, який для рими використовують у творах.

— Чого цвірінькаєш, дурний, чого голосиш? ..

Що заманулося, чого ти не попросиш,..

Всього ти в кліточці по саме нельзя [годі] маєш,

Ще й витребенькуєш, на долю нарікаєш,

— Так в клітці підлітка корив снігир старий (Петро Гулак-Артемовський Байки).

Цікаво! Латиною назва роду птахів звучить – Pyrrhula у перекладі з латинської мови – "вогняний", через оперення. А ввів її в науковий обіг французький зоолог Жак Бріссон у 1760 році.

Ну і звісно маємо образні назви, які наводять на назву птаха, але не є власною, синонімом чи діалектизмом:

сніговий птах,

зимовий птах,

зимовий гість,

птах снігу,

вогняний птах,

червоногрудник.

І звичайно від цього птаха теж утворено прізвища – Снігур, Снігуренко, Снігерьов, Снігура, Снігурів, Снігурук та інші.

А також є і населені пункти – Снігурівка, яких аж чотири – в Криму, Миколаївській, Запорізькій, Миколаївській та Тернопільській областях.

Що ви знаєте про снігура?

Снігур належить до переважно осілих птахів, повністю відкочовує на зиму тільки з північної тайги. Снігур живе в лісах з густим підліском, також його можна зустріти в садах і парках міст, особливо під час кочівель взимку.

А якщо вам здається, що снігурі зникли, бо ви їх давно не бачили, то це впливає кормова база птаха. Якщо поблизу є горобина чи калина, а також плодові дерева, то там точно є снігурі.

Снігура можна привабити повісивши годівничку. Але для годування використовуйте корм для птахів з суміші зерен, не смажене соняшникове насіння, не солоне сало.

Снігур асоціюється з приходом зими. У народних прислів’ях його поява означає наближення холодів:

"Пищить снігур – скоро зима буде";

"Як снігур свистить – морози стоять".

У фольклорі він часто виступає як знак радості серед холодної пори. Птахи часто стають героями зимових листівок, художніх творів та віршів, символізуючи зимову атмосферу та затишок.

Назва "снігур" – автентичне слов’янське утворення, що підкреслює зимову природу птаха. Птах та його назва в українській культурі закріпилася як символ яскравої краси серед холодної пори року.