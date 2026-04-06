ЧорнОзем чи ЧорнозЕм: більшість українців усе життя наголошують неправильно
- Слово "чорнозем" в українській мові правильніше наголошувати як чорнОзем, згідно з правилом, що сполучний голосний у складних іменниках є наголошеним.
- Чорнозем символізує родючість і багатство української землі та є частиною культурної ідентичності України.
Наголоси можуть заплутати навіть тих, хто добре володіє українською мовою. А все тому, що вони часто бувають рухомими, ба більше – у деяких словах може бути подвійне наголошення.
Як правильно ставити наголос у слові "чорнозем", розповідаємо з посиланням на блог #ukrбезпроблем.
Де ставити наголос у слові "чорнозем"?
Наголосом називають вимову певного складу з більшою силою голосу. І такі завдання присутні на НМТ та викликають певні сумніви у деяких словах, зокрема, у слові – чорнозем.
Слово чорнозем часто викликає сумніви щодо правильного наголосу: можна почути як чорнОзем, так і чорнозЕм. Це слово утворене від поєднання основ чорний і земля, а отже ми керуємося правилом українського правопису, що у складних іменниках сполучний голосний є наголошеним. Тобто літера, яка сполучає два слова завжди наголошена, окрім окремих винятків, у цьому випадку – О.
Отже, правильний варіант – чорнОзем.
Правильно – чорнОзем
Первісно це було словосполучення чорна земля, яке згодом злилося в одне слово й стало окремим іменником із цілісним значенням – "родючий ґрунт темного кольору".
Подібна ситуація з утворенням і наголошенням у словах: літо́пис, руко́пис, гурто́житок, живо́пис, машино́пис, босо́ніж, Чорно́биль, чорно́слив. Але зверніть увагу на винятки – листопа́д, снігопа́д, лісосте́п, землемі́р.
Це слово не лише про мовну норму, а й про частину культурної ідентичності, адже чорнозем – одне з найбільших багатств України. Чорнозем – символ української землі, її родючості та багатства. Саме він став метафорою у літературі:
- "Дихає на неї тепле повітря, насичене пахощами чорнозему". (Михайло Коцюбинський).
Тепер ви точно знаєте як наголошувати "чорнозем" і не помилитеся.