Не кажіть "скворєшнік": в українській мові немає такого слова

А от з назвою халепа – інколи можна почути слово "сворєшнік" – це спотворена форма російського "скворечник". Від назви пташки, яка найчастіше там поселяється – "скворца".

Але в українській мові пташка називається по-іншому, а тому і "хатинка" – теж. Пташка називається – шпак, а правильний відповідник українською – шпаківня.

Це слово зафіксоване в нормативних словниках, зокрема в Словник української мови – в 11 томах та сучасних орфографічних словниках: "шпаківня" – це штучне гніздо для шпаків, зроблене людиною, що має вигляд будочки з отвором, прикріпленої на високій жердині або на дереві".

Зверніть увагу! Достеменно невідомо, коли люди вперше почали виготовляти шпаківні. Але такі штучні гнізда можна помітити на полотнах фламандських живописців XV століття. А Василь Левшин в "Книзі для мисливців" 1774 року, писав, що в багатьох місцях Росії і України господарі виготовляють спеціальні згортки з берести, в яких охоче селяться шпаки.

А назва пташки походит від праслов'янського ščьpakъ, похідне від ščipati у значенні "дражнити, дратувати". Оскільки шпаки вміють передражнювати, імітувати голоси інших птахів.

Цікаво, що і в українській мові, і в російській мові назва пташки утворилась від "голосу" птаха (як і інших птахів, до прикладу – "синичка"). Але особливості словотвору кожної мови утворили свої наймення:

українською – шпак;

російською – скворєц.

Ця пташка – шпак

В українській мові немає закінчення "єшнік" як продуктивного словотворчого елемента в таких словах, тому форма – "сворєшнік" виглядає неприродно.

В літературі ви можете зустріти й іншу назву – шпаківниця, що дуже схоже до "шахівниця":

Покинули свої хатки-шпаківниці чорно-рябенькі шпаки. Величезними табунами літають вони над ланами, луками (Олександр Копиленко, "Як вони…").

