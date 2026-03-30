Освіта Саморозвиток Не кажіть "скворєшнік": в українській мові немає такого слова
30 березня, 17:51
Олеся Кух
Основні тези
  • Слово "скворєшнік" в українській мові є помилковим і виникає під впливом російської мови або суржику.
У повсякденному мовленні українців і досі трапляються слова, що виникають під впливом російської мови або суржику. Одне з таких – "сворєшнік". Воно звучить знайомо, але з погляду української літературної норми є помилковим.

Розберімося, як правильно називати цей будиночок для пташки українською, з посиланням на пояснення ресурсу "Горох". 

Як сказати українською "скворєшнік"?

Пригадайте, цей будиночок ви обов'язково виготовляли на уроках трудового навчання щовесни. А потім закріплювали на деревах поблизу школи, щоб спостерігати за птахами, які його заселять. Та й біля багатьох будинків теж можна його побачити.

А от з назвою халепа – інколи можна почути слово "сворєшнік"  – це спотворена форма російського "скворечник". Від назви пташки, яка найчастіше там поселяється – "скворца".

Але в українській мові пташка називається по-іншому, а тому і "хатинка" – теж. Пташка називається – шпак, а правильний відповідник українською – шпаківня.

Це слово зафіксоване в нормативних словниках, зокрема в Словник української мови – в 11 томах та сучасних орфографічних словниках:паківня" це штучне гніздо для шпаків, зроблене людиною, що має вигляд будочки з отвором, прикріпленої на високій жердині або на дереві".

Зверніть увагу! Достеменно невідомо, коли люди вперше почали виготовляти шпаківні. Але такі штучні гнізда можна помітити на полотнах фламандських живописців XV століття. А Василь Левшин в "Книзі для мисливців" 1774 року, писав, що в багатьох місцях Росії і України господарі виготовляють спеціальні згортки з берести, в яких охоче селяться шпаки.

А назва пташки походит від праслов'янського ščьpakъ, похідне від ščipati у значенні "дражнити, дратувати". Оскільки шпаки вміють передражнювати, імітувати голоси інших птахів.

Цікаво, що і в українській мові, і в російській мові назва пташки утворилась від "голосу" птаха (як і інших птахів, до прикладу – "синичка"). Але особливості словотвору кожної мови утворили свої наймення:

  • українською – шпак;
  • російською – скворєц.

Ця пташка – шпак / Freepik

В українській мові немає закінчення "єшнік" як продуктивного словотворчого елемента в таких словах, тому форма – "сворєшнік" виглядає неприродно.

В літературі ви можете зустріти й іншу назву – шпаківниця, що дуже схоже до "шахівниця":

  • Покинули свої хатки-шпаківниці чорно-рябенькі шпаки. Величезними табунами літають вони над ланами, луками (Олександр Копиленко, "Як вони…").

А орнітологи звертають увагу, що часто шпака плутають з іншим птахом – дроздом. Обидва чорні і з жовтим дзьобом. Втім між ними є важлива різниця – шпак на оперенні має характерні білі чи сірі цяточки і синій відблиск. Саме через цю особливість в українців є особливе забарвлення-колір – шпакуватий. Про його особливість ми писали раніше. 

Уникання подібних помилок допомагає зберігати чистоту мовлення та підтримувати власні мовні традиції. Українська і російська назви мають спільне походження, але сформувалися за різними мовними законами. Тому, нормативна українська назва – шпаківня, зафіксована в словниках. Говоріть українською!