Вітайте найрідніших без суржика: як правильно говорити українською про День матері

14 травня у 2023 році українці відзначають День матері. Тож не поскупіться на найкращі слова і навіть дарунки для своїх найрідніших.

Тільки не забувайте: коли вітаєте своїх найкращих матусь, робіть це без суржику. А 24 Канал у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" вам у цьому допоможе.

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Як правильно говорити українською

У двадцять сьомій добірці розповімо вам, як правильно говорити українською про День матері та вітати найрідніших без суржику.

май – травень;

празнік – свято;

Цьогоріч свято Дня матері випадає на 14 травня. Тільки викиньте зі свого лексикону такі слова як "празнік" і "май".

мать – мати;

поздоровлєнія – привітання;

Також забудьте про некрасиве слово "мать" – в Україні найкращі у світі мами. Тож до цієї неділі приготуйте найкращі привітання – а не "поздоровлєнія".

дарити – дарувати;

подарки – подарунки;

цвіти – квіти;

конфєти – цукерки;

вкусні – смачні;

Окрім слів подяки та любові, можете подарувати своїм матусям і оригінальні подарунки. Навіть зроблені власноруч. Або хоча б красиві квіти чи смачні цукерки. Але пам'ятайте, що варто забути про такі суржикові слова як "цвіти", "вкусні конфєти", "подарки" і "дарити".

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прогулка – прогулянка;

дєті – діти;

Оригінальним подарунком буде навіть якийсь сертифікат або прогулянка, а не "прогулка", цікавими місцями. Головне, аби ви вкотре підтвердили, що є найкращими дітьми, а не "дєтьмі", для своїх матусь.

24 Канал також приєднується до вітань з нагоди Дня матері. Ми бажаємо усім мамам України здоров'я, миру та перемоги. Також Божої опіки тим матерям, які самі є захисницями. А тим, чиї сини зараз захищають нашу державу від російського агресора, дочекатись своїх дітей живими і здоровими.