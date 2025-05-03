Всі до Львова – є файна оферта: як місто святкує 769-й день народження
- Львів 2 – 4 травня святкує 769-й день народження.
- Гучних забав не буде через війну, але пропонують багато цікавих подій, як-от: благодійні ярмарки, концерти, екскурсії та фестиваль.
- Що побачити, почути і куди піти у місті у ці дні, розповідаємо у нашій освітній добірці.
Цими вихідними Львів святкує 769-й день народження. Містяни та туристи збираються на відвідини найцікавіших локацій міста Лева.
Гучних фестин у Львові через війну не буде. Але чимало цікавинок з нагоди празника підготували. Про них і розкаже 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки".
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Львів святкує 769-й день народження
У двадцять шостій добірці оповідаємо, які файні локації та цікаві події можна відвідати і з ким здибатися, коли ви вже завітали на уродини міста Лева.
Цьогоріч пропонують файну оферту, бо нарешті відкрили для туристів вежу Ратуші. Яке ж то ладне і файне місто, знов можна зобачити і звідти. При тому всьому ше й придивитися, куди спацерувати далі.
- фестини – святкова забава;
- офе́рта – пропозиція;
- спа́цер – пішохідна прогулянка;
Ратуша у Львові / фото Марії Волошин
Ми вже згадували, шо модних і великих дефіляд у місті не буде. Як і не чекайте зараз на сальву. Але фалювати є куди: благодійні ярмарки, концерти, екскурсії та фестиваль пообіцяли.
- дефіля́да – 1) парад; 2) прогулянка;
- фалюва́ти – йти;
- са́льва – салют, залп;
Короля на вулицях Львова цими днями не здибаєте, бо ще раніше пішов на войну. То як будете бачити, шо бельфери і бранжа кличуть вас на благодійні ярмарки до своєї школи, йдіть обов'язково і насипте добре центів, бо збирають на наше військо.
- здибати – зустріти;
- вОйна – війна;
- бе́льфер – учитель;
- бра́нжа – школярі;
- цент – гріш;
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А потім вже собі вибирайте, шо хочете: здибанки-балаки з відомими людьми, спацер містом, штуку.
- здиба́тися – зустрітися;
- балак – розмова;
- штука – мистецтво;
Центр Львова / Суспільне Львів
Але спочатку на які файні фестини забіжіть, бо там вже всіх потрохи є: і академіків, і бахірів, і модних кобіт в найдорожчому анцузі, і цьоці-дрипці прийшли.
- фестин – святкова забава;
- акаде́мус, акаде́мік – студент академії, університету;
- цьоця-дрипця – старенька жінка;
- анцуґ – одяг;
- ба́хір, ба́хур – дитина, хлопець;
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Ну і – як же без них – батяри тут як тут. Нині ґалантні такі, шо йой. Галабурди при святі вам не зроблять, але віцом яким кинути можуть.
- ґалантний – елегантний;
- віц – жарт, анекдот;
- галабурда – авантюра;
- ба́тяр – шибеник, хуліган, шукач пригод;
На День міста тут всю глоту в центрі не розжене навіть алярм. То як хочете більше спокою, йдіть в театри на штуку. А потім в яку файну ресторацію або кнайпу. Як пощастить, може підслухаєте які файні галицькі слівця, бо там всі нині в балачках.
- а́лярм – тривога;
- глота – 1) тіснота; 2) натовп;
Ну і ше одна оферта: аби ви не губилися, лишаємо вам мапу тих всіх здибанок, аби ви знали, шо можна зобачити і почути тілько ві Львові.