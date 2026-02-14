Привітання з Днем святого Валентина: красиві картинки та теплі слова для закоханих
День святого Валентина відзначають 14 лютого. У цей день слід не лише обмінюватись подарунками, а й дарувати тепло через слова та красиві картинки.
Привітання з Днем закоханих, адже це така гарна нагода нагадати вкотре про свої почуття та возвеличити його через вірші та прозу.
Якими словами привітати на День святого Валентина?
День святого Валентина відзначають щороку 14 лютого. Це свято кохання та щирих почуттів, яке символізує увагу, турботу й вдячність до близьких людей. Його головна ідея – нагадати, що любов варто плекати щодня, а не лише у святкові моменти. Це свято не має віку, як і почуття. Тому надішліть листівку коханій людині, не залежно від того скільки вам років та як давно ви разом.
Історично свято пов’язане з постаттю святого Валентина – християнського священника III століття, який, за легендою, таємно вінчав закоханих, попри заборони імператора. Згодом його ім’я стало символом вірності та жертовної любові.
Сьогодні День Валентина – одне з найромантичніших свят у світі. Його традиції включають дарування листівок-"валентинок", квітів, солодощів і теплих слів, але найважливішим залишається не подарунок, а щирість і емоція, з якою він зроблений.
***
Кохайтесь! Кохайте! Даруйте кохання!
І вдень і вночі усім серцем любіть!
І в День всіх закоханих моє вітання,
Нехай з найщирішим бажанням летить.
Листівка до Дня Валентина / Pinterest
***
Як Валентин, як в добрій казці,
Подарує тобі щастя.
А Амурчик у намисті –
Принесе кохання чисте!
І від мене подарунок –
Найщиріший поцілунок!
Листівка до Дня Валентина / Pinterest
***
День Валентина – лише нагадування про те, що кохання варто берегти щодня. Хай у твоєму житті завжди буде той, хто тримає твою руку й серце, хто робить світ яскравішим лише своєю присутністю.
Листівка до Дня Валентина / Pinterest
***
У цей день, коли серця говорять голосніше за слова, бажаю тобі відчувати кохання щодня – у погляді, що зігріває, у дотику, що дарує спокій, у слові, що підтримує. Хай любов буде твоїм світлом і силою.
Листівка до Дня Валентина / Pinterest
***
Нехай твоє кохання розквітає як найбільший сад, щоб наповнювати тебе тільки ароматами щастя, квітами любові та співом зізнань у коханні!
Листівка до Дня Валентина / Pinterest
***
Хай із серця пісня лине
В День святого Валентина!
Хай кохання надихає,
В серці вогник не згасає.
Листівка до Дня Валентина / Pinterest
***
З Днем святого Валентина!
Нехай у серці та душі
Горить вогонь кохання.
У день романтики та мрій
Здійсняться всі бажання!
Листівка до Дня Валентина / Pinterest
***
Листівка до Дня Валентина / Pinterest
Надішліть листівку, картинку, листа до свята напишіть привітання власноруч, здивуйте та потіште свої коханих привітаннями! Кохайте і будьте коханими!