Вишиванка чи вишита сорочка: як правильно українською розповісти про вбрання і свято

В Україні щороку у третій четвер травня відзначають День вишиванки. У 2025 році свято припадає на 15 травня.

Вишиванки вже давно стали не лише улюбленим одягом українців, а їхнім оберегом та символом. Тож з нагоди свята Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно рідною мовою розповісти про святкування цього дня та свою вишиванку.

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Цікаві факти про свято і вишиванки

У сто сьомій добірці підкажемо, яких помилок не варто припускатися, коли описуєте свою вишиванку, та розкажемо цікаві факти про українську вишиванку та її історію.

Ідея створення Дня вишиванки виникла у 2006 році в Чернівцях. Тоді Леся Воронюк, студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ініціювала акцію "Всесвітній день вишиванки" у виші. Її одногрупники та викладачі одягнули вишиванки того дня і започаткували так всеукраїнське свято.

Що цікаво! Найстарішу вишиту сорочку на наших теренах виявили на місці поховання багатої сарматки з Соколової Могили (с. Ковалівка Миколаївського р-ну Миколаївської області). Воно датоване першим століттям нашої ери.

Давньоруська назва довгої вишитої сорочки, до слова, – сороциці.

Першим, хто запровадив міську моду на носіння вишиванки, був Іван Франко.

А термін "вишиванка" у значенні оздобленої вишивкою сорочки вперше застосувала Олена Пчілка в передмові до альбому "Українські узори", виданому в Києві 1912 року.

Сорочки різнилися за типом крою і тим матеріалом, з якого були виготовлені.



Вишиті сорочки / Freepik

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Вишиванка чи вишита сорочка: як правильно

Старша наукова співробітниця Херсонського обласного краєзнавчого музею Марина Аскурава переконує, що вишиванками можна називати лише сучасний одяг. А той, що носили наші предки, – це народні або вишиті сорочки.

З етнографічної, етнологічної точок зору, то термін "вишиванка" не зустрічається в літературі. Десь у середині ХХ століття вишиванкою починають називати сорочку вже більш сучасного крою, коротку, вишиту. Але не можна назвати ті сорочки народні, які зберігаються в фондах музеїв, вишиванками,

– розповіла вона. Старший науковий співробітник Всеукраїнського центру вишивки та килимарства Юрій Мельничук зазначив, що "вишиванки" – новомодне слово. Правильно, на його думку, говорити "вишита сорочка". Вишита сорочка – частина вбрання, і ми маємо на увазі не буденну, а святкову оздоблену сорочку. Вишиванка – це просто вишита річ: наприклад, серветка або рушник також можуть бути вишиванками,

– уточнив він.



Вишита сорочка / Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей

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Як правильно розповісти про вишиванку

Тепер детальніше розкажемо, яких помилок не припускатися під час опису своєї вишиванки чи вишитої сорочки.

вишита і вишивана; Якщо ви думаєте, який варіант правильний, можете сміливо вживайте обидва.

Зазначимо, що вишиту сорочку упродовж багатьох століть українці використовували у повсякденному гардеробі й водночас сприймали її як оберіг – символ здоров'я та краси.

красота – краса;

здоровля – здоров'я;

рубашка – сорочка;

Що цікаво, сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі – так, щоб малюнок торкався тіла як оберіг. Кожен колір нитки має свій символ.

цвєт – колір;

ніті – нитки;

воротник – комір;

красний – червоний;

Зверніть увагу! В українській мові є слово "красний", але воно означає "гарний" і не позначає колір.

ткань – тканина;

кружево – мереживо;

Традиції та особливості вишиванок у різних регіонах України / Wikipedia.org

узор; візерунок, орнамент;

Зауважимо, що у словниках як синонім до "візерунок" як малюнок, що становить певне поєднання ліній, фігур, кольорів та їх відтінків (звичайно на вишивці, мереживі, орнаменті тощо) є і слово "узор".

одягати і одівати;

Також майте на увазі: "одягають" сукню, сорочку, спідницю, пальто, штани, плащ. А "одівають" різні аксесуари, прикраси.

І пам'ятайте: сорочка – це продовження людини, її маркер і оберіг.

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