Вишиванка чи вишита сорочка: як правильно українською розповісти про вбрання і свято
- День вишиванки в Україні відзначають у третій четвер травня.
- Ідея свята виникла у 2006 році в Чернівцях.
- Вишиванка стала символом української культури, а першим термін "вишиванка" в 1912 році використала Олена Пчілка.
- Іван Франко популяризував міську моду на вишиванки, а найстарішу вишиту сорочку в Україні датують першим століттям нашої ери.
- А як красиво і правильно розповісти про це свято і свою вишиту сорочку, підкаже у добірці 24 Канал.
В Україні щороку у третій четвер травня відзначають День вишиванки. У 2025 році свято припадає на 15 травня.
Вишиванки вже давно стали не лише улюбленим одягом українців, а їхнім оберегом та символом. Тож з нагоди свята Освіта 24 у межах освітньої рубрики "Антисуржик. Говори українською правильно" підкаже, як правильно рідною мовою розповісти про святкування цього дня та свою вишиванку.
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Цікаві факти про свято і вишиванки
У сто сьомій добірці підкажемо, яких помилок не варто припускатися, коли описуєте свою вишиванку, та розкажемо цікаві факти про українську вишиванку та її історію.
Ідея створення Дня вишиванки виникла у 2006 році в Чернівцях. Тоді Леся Воронюк, студентка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, ініціювала акцію "Всесвітній день вишиванки" у виші. Її одногрупники та викладачі одягнули вишиванки того дня і започаткували так всеукраїнське свято.
Що цікаво! Найстарішу вишиту сорочку на наших теренах виявили на місці поховання багатої сарматки з Соколової Могили (с. Ковалівка Миколаївського р-ну Миколаївської області). Воно датоване першим століттям нашої ери.
Давньоруська назва довгої вишитої сорочки, до слова, – сороциці.
Першим, хто запровадив міську моду на носіння вишиванки, був Іван Франко.
А термін "вишиванка" у значенні оздобленої вишивкою сорочки вперше застосувала Олена Пчілка в передмові до альбому "Українські узори", виданому в Києві 1912 року.
Сорочки різнилися за типом крою і тим матеріалом, з якого були виготовлені.
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Вишиванка чи вишита сорочка: як правильно
Старша наукова співробітниця Херсонського обласного краєзнавчого музею Марина Аскурава переконує, що вишиванками можна називати лише сучасний одяг. А той, що носили наші предки, – це народні або вишиті сорочки.
Вишита сорочка / Фото: Херсонський обласний краєзнавчий музей
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Як правильно розповісти про вишиванку
Тепер детальніше розкажемо, яких помилок не припускатися під час опису своєї вишиванки чи вишитої сорочки.
Зазначимо, що вишиту сорочку упродовж багатьох століть українці використовували у повсякденному гардеробі й водночас сприймали її як оберіг – символ здоров'я та краси.
- красота – краса;
- здоровля – здоров'я;
- рубашка – сорочка;
Що цікаво, сорочки оздоблювали візерунками на рукавах, комірах, подолі – так, щоб малюнок торкався тіла як оберіг. Кожен колір нитки має свій символ.
- цвєт – колір;
- ніті – нитки;
- воротник – комір;
- красний – червоний;
Зверніть увагу! В українській мові є слово "красний", але воно означає "гарний" і не позначає колір.
- ткань – тканина;
- кружево – мереживо;
Традиції та особливості вишиванок у різних регіонах України / Wikipedia.org
- узор; візерунок, орнамент;
Зауважимо, що у словниках як синонім до "візерунок" як малюнок, що становить певне поєднання ліній, фігур, кольорів та їх відтінків (звичайно на вишивці, мереживі, орнаменті тощо) є і слово "узор".
- одягати і одівати;
Також майте на увазі: "одягають" сукню, сорочку, спідницю, пальто, штани, плащ. А "одівають" різні аксесуари, прикраси.
І пам'ятайте: сорочка – це продовження людини, її маркер і оберіг.
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