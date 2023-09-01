Школа у підземці та донати на ЗСУ замість букетів: як в Україні відсвяткували 1 вересня

Повномасштабне вторгнення Росії внесло свої корективи у звичне життя українців. Але це не завадило маленьким українцям 1 вересня відсвяткувати День знань.

На жаль, через війну та безпекову ситуацію в країні, чимало учнів і вчителів не мали можливість святкувати початок нового навчального року. У тих регіонах, де це можна було зробити, до урочистостей на 1 вересня підійшли з креативом.

Читайте також Аналог Дії, який допоможе мільйонам: Зеленський презентував українську освітню Мрію

Як святкували 1 вересня в Україні

Далеко не у всіх містах і регіонах нашої держави 1 вересня відбувалися урочисті святкові лінійки. Деяким таки вдалося організувати традиційне свято. А були й ті, хто підійшов до цього, залучивши креатив і фантазію. Наприклад, замість традиційної лінійки проводили екскурсії, влаштовували подорожі, квести та організовували збори на ЗСУ.

Діти співали у сховищі

На жаль, День знань школярі у Кривому Розі зустрічали у сховищах, адже лунала повітряна тривога. З міркувань безпеки маленькі та дорослі українці спустилися до укриття та не падали духом.

Зокрема, учні молодших класів. Вони разом зі своєю вчителькою у сховищі виконали "Ой, у лузі червона калина". Пісню, яка за ці 555 днів повномасштабного вторгнення підіймала настрій мільйонів українців.

Діти заспівали "Ой, у лузі червона калина" у сховищі: дивіться відео

Якщо раніше 1 вересня викликало лише сум через завершення канікул, тепер здебільшого учні мріють про повернення у свої класи, а вчителі – аби не доводилося евакуювати та заспокоювати у сховищах дітей,

– мовиться в повідомленні, яке супроводжувало відео.

У Галичі на першому уроці були "галицькі князі"

Зворушливо з Днем знань школярів привітали наші захисники. Вони попрохали учнів, щоб ті навчалися. Самі ж пообіцяли, що невдовзі приїдуть, щоб діти мали можливість розповісти про знання, які здобули. Військові закликають: "Я розраховую на тебе. Не підведи".

Так, у галицькому ліцеї імені Ярослава Осмомисла, що на Івано-Франківщині, провели небанальний перший урок для випускних класів, пише "Суспільне". Його присвятили 1125-річчю від першої письмової згадки про місто.

Учні мали можливість поспілкуватися зі співробітниками національного заповідника "Давній Галич", а також освітянами. Останні задля цього перевтілилися у галицьких князів.



Урок дітям провели "галицькі князі" / Фото "Суспільне"

Учасниками першого уроку стали четверо "галицьких князів": Ярослав Осмомисл, Роман Мстиславич, Данило Галицький, Володимир Володаревич, а також літописець Тимофій. А от школярі приміряли на себе ролі українських і закордонних журналістів. Вони мали нагоду розпитати у "правителів", чим жила їхня держава понад 900 років тому.

Я відчула себе в ролі журналістки міжнародної преси, ставила запитання іноземною мовою до князя Романа Мстиславича, і було дуже цікаво почути відповідь від нібито справжньої історичної особистості,

– ділиться враженнями одинадцятикласниця Ольга Чав'як.

Замість квітів – донат на ЗСУ

У Чернігові вирішили долучитися до зборів для наших захисників, передає "Суспільне". Так, учнів 3-ї школи закликали не нести квіти до школи, а зробити донат, щоб наблизити Україну до перемоги.

Але це ще не все. Так, учні першого класу замість традиційного першого уроку проходили квест. Їхня вчителька Інна Турок радіє, адже цього року має можливість навчати дітей очно.

Навчання дистанційне для першого класу дуже складно: батьки на роботі, а дітям треба приділити увагу, під'єднати техніку. Зрозуміти, розібратися, як це все робити,

– каже вона.

До слова, подібна акція з донатами замість квітів пройшла й в Одесі, розповідає "Суспільне". В одному з ліцеїв міста запропонували не витрачати кошти на квітучу красу, а спрямувати їх тим, хто цього найбільше потребує – нашим захисникам.

Я можу сказати, що якщо раніше, 20 років тому, кожен учень йшов в школу з букетом айстр, то зараз такого вже немає. Майже всі учні долучаються до акції, а хтось вважає за потрібне і принести букет квітів і допомогу військовим. ... Все буде передано на передову,

– розповіла директорка ліцею Юлія Бадрук.

Акція "Донат замість букета" стартувала також у Хмельницькому, розповідає "Суспільне". Для цього у школах виставили спеціальні благодійні скриньки. До ініціативи долучилися колегіум № 16, ЗОШ № 7, ЗОШ № 4, НВК № 2, НВК №4, НВК 7, а також початкова школа №2 та початкова школа №1.

Перше вересня вперше від початку війни

Так, від початку повномасштабного вторгнення у Кочубеївській громаді, що на Херсонщині, вперше провели свято Першого дзвоника. 31 серпня на святі Першого дзвоника до першого класу зарахували першокласників.



У Кочубеївській громаді перший дзвоник від початку великої війни / Фото Кочубеївська СВА

Шкільна родина прийняла до своїх лав 13 милих, допитливих, галасливих школяриків. Отримані подарункові набори, море позитивних емоцій і побажань, запам'ятаються їм на все життя. Нехай цей рік принесе кожному з нас Мир і Перемогу!,

– йдеться у повідомленні СВА.

Підземна школа у Харкові

Нинішні реалії диктують свої правила. Так, у харківській підземці облаштували підземну школу. Кабінети для навчання розташували на 5 станціях. На глибині 3 метрів працюють 7 кабінетів.

Звернімо увагу, що простір у них яскравий. Вчителі привезли туди шкільне приладдя з кабінетів у школі. Там є і справжні дошки, і парти, а також іграшки.

Крім того, школу у метро обладнали освітленням, клімат-контролем, а також пожежною сигналізацією. А ще – розвели рух пасажирів і дітей, які йдуть до школи у підземку.

Метрополітен – це якраз про соціалізацію. Немає дитячих садочків. Якесь там спілкування на дитячих майданчиках – не задовольняє всіх потреб. Але маю надію, що школа в метрополітені нам дасть саме ті навички комунікації для подальшого життя,

– наголосила мама першокласника Наталія.

Харківські першачки мріють про перемогу України: дивіться відео

Навчатимуться у школі-метро дітки у 2 зміни. Загалом у ній за парти сяде тисяча маленьких українців.

Звернімо увагу, що загальноміську лінійку на 1 вересня у Харкові провели у підземному переході метрополітену. На її початку заспівали гімн України, а також вшанували хвилиною мовчання тих, кого з нами більше немає.

У підземці виконали гімн України на 1 вересня: дивіться відео

Наостанок залишимо для вас зворушливе відео. На ньому маленькі українці танцюють під пісню Люсі Кави "Незламна". Усмішки наших дітей – те, за що ми боремося. І ми зробимо все можливе для того, щоб вони росли щасливими, а останній дзвоник зустріли у країні без війни!

Школярі на 1 вересня танцюють під пісню "Незламна": дивіться відео

​З такими маленькими українцями нам нічого не страшно. Ми однозначно переможемо. Пам'ятайте задля кого ми маємо залишити вільну та незалежну Україну!