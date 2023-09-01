К сожалению, из-за войны и вопроса безопасности в стране, многие ученики и учителя не имели возможности праздновать начало нового учебного года. В тех регионах, где это можно было сделать, к торжествам 1 сентября подошли с креативом.

Читайте также Аналог Дии, который поможет миллионам: Зеленский представил украинскую образовательную Мрию

Как праздновали 1 сентября в Украине

Далеко не во всех городах и регионах нашего государства 1 сентября происходили праздничные линейки. Некоторым удалось организовать традиционный праздник. А были и те, кто подошел к этому, привлекая креатив и фантазию. К примеру, вместо традиционной линейки проводили экскурсии, устраивали путешествия, квесты и организовывали собрания на ВСУ.

Дети пели в хранилище

К сожалению, День знаний школьники в Кривом Роге встречали в хранилищах, ведь звучала воздушная тревога. Из соображений безопасности маленькие и взрослые украинцы спустились в укрытие и не падали духом.

В частности, учащиеся младших классов. Они вместе со своей учительницей в хранилище выполнили "Ой, в лугу красная калина". Песню, которая за эти 555 дней полномасштабного вторжения поднимала настроение миллионов украинцев.

Дети спели "Ой, в лугу красная калина" в хранилище: смотрите видео

Если раньше 1 сентября вызвало только печаль по окончании каникул, теперь в большинстве своем ученики мечтают о возвращении в свои классы, а учителя – чтобы не приходилось эвакуировать и успокаивать в хранилищах детей,

– говорится в сообщении, сопровождавшем видео.

Обратим внимание! Трогательно с Днем знаний школьников приветствовали наши защитники. Они попросили учеников, чтобы они учились. Сами же пообещали, что вскоре приедут, чтобы дети имели возможность рассказать о полученных знаниях. Военные призывают: "Я рассчитываю на тебя. Не подведи".

В Галиче на первом уроке были "Галицкие князья"

Так, в галицком лицее имени Ярослава Осмомысла Ивано-Франковской области провели небанальный первый урок для выпускных классов, передает "Суспильне". Его посвятили 1125-летию первого письменного упоминания о городе.

Учащиеся имели возможность пообщаться с сотрудниками национального заповедника "Древний Галич", а также педагогами. Последние для этого перевоплотились в галицких князей.



Урок детям провели "Галицкие князья" / Фото "Суспильне"

Участниками первого урока стали четверо "Галицких князей": Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Галицкий, Владимир Володаревич, а также летописец Тимофей. А вот школьники примеряли на себя роли украинских и зарубежных журналистов. Они могли расспросить у "правителей", чем жило их государство более 900 лет назад.

Я почувствовала себя в роли журналистки международной прессы, задавала вопрос иностранным языком к князю Роману Мстиславичу, и было очень интересно услышать ответ от якобы настоящей исторической личности,

– делится впечатлениями одиннадцатиклассница Ольга Чавяк.

Вместо цветов – донат на ВСУ

В Чернигове решили присоединиться к сбору для наших защитников, передает "Суспильне". Так, учеников 3-й школы призывали не нести цветы в школу, а сделать донат, чтобы приблизить Украину к победе.

Но это еще не всё. Так, ученики первого класса вместо традиционного первого урока проходили квест. Их учительница Инна Турок радуется, ведь в этом году может обучать детей очно.

Учеба дистанционна для первого класса очень сложно: родители на работе, а детям надо уделить внимание, подключить технику. Понять, разобраться, как это все делать,

– говорит она.

К слову, подобная акция с донатами вместо цветов прошла и в Одессе, передает "Суспильне". В одном из лицеев города предложили не тратить средства на цветущую красоту, а направить их тем, кто в этом больше всего нуждается – нашим защитникам.

Я могу сказать, что если раньше, 20 лет назад каждый ученик шел в школу с букетом астр, то сейчас такого уже нет. Почти все учащиеся приобщаются к акции, а кто-то считает нужным и принести букет цветов и помощь военным... Все будет передано на передовую,

– рассказала директор лицея Юлия Бадрук.

Акция "Донат вместо букета" стартовала также в Хмельницком, пишет "Суспильне". Для этого в школах выставили специальные благотворительные ящики. К инициативе присоединились коллегиум №16, ООШ №7, ООШ №4, УВК №2, УВК №4, УВК 7, а также начальная школа №2 и начальная школа №1.

Первое сентября впервые с начала войны

Так, с начала полномасштабного вторжения в Кочубеевской общине Херсонской области впервые провели праздник Первого звонка. 31 августа на празднике Первого звонка в первый класс причислили первоклассников.



В Кочубеевской общине первый звонок с начала войны / Фото Кочубеевская СВА

Школьная семья приняла в свои ряды 13 милых, любознательных, шумных школьников. Полученные подарочные наборы, море положительных эмоций и пожеланий запомнятся им на всю жизнь. Пусть этот год принесет каждому из нас Мир и Победу!

– говорится в сообщении СВА.

Подземная школа в Харькове

Нынешние реалии диктуют свои правила. Так, в харьковской подземке обустроили подземную школу. Кабинеты для обучения расположили на 5 станциях. На глубине 3 метров работают 7 кабинетов.

Обратим внимание, что пространство у них яркое. Учителя привезли туда школьные принадлежности из кабинетов в школе. Там есть и настоящие доски, и парты, а также игрушки.

Кроме того, школу в метро оборудовали освещением, климат-контролем, а также пожарной сигнализацией. А еще – развели движение пассажиров и детей, идущих в школу в подземку.

Метрополитен – это как раз о социализации. Нет детских садов. Какое-то общение на детских площадках – не удовлетворяет всех потребностей. Но надеюсь, что школа в метрополитене нам даст именно те навыки коммуникации для дальнейшей жизни,

– подчеркнула мама первоклассника Наталья.

Харьковские первоклашки мечтают о победе Украины: смотрите видео

Будут учиться в школе-метро детки в 2 смены. В общей сложности в ней за парты сядет тысяча маленьких украинцев.

Обратите внимание, что общегородскую линейку на 1 сентября в Харькове провели в подземном переходе метрополитена. В ее начале спели гимн Украины, а также почтили минутой молчания тех, кого с нами больше нет.

В подземке исполнили гимн Украины на 1 сентября: смотрите видео

Напоследок оставим для вас трогательное видео. На нем маленькие украинцы танцуют под песню Люси Кавы "Несокрушимая". Улыбки наших детей – то, за что мы боремся. И мы сделаем все возможное, чтобы они росли счастливыми, а последний звонок встретили в стране без войны!

Школьники на 1 сентября танцуют под песню "Несокрушимая": смотрите видео

С такими маленькими украинскими нам ничего не страшно. Мы однозначно победим. Помните, ради кого мы должны оставить свободную и независимую Украину!