В Україні змінили форми дипломів про вищу освіту
У нашій державі дещо змінили форми дипломів про вищу освіту. Днями Міністерство освіти і науки погодило нові редакції.
Мовиться про форми дипломів бакалавра, магістра, докторів філософії та мистецтва, додатка до диплома європейського зразка, а також академічної довідки. Про це вказано у наказу відомства № 668.
Що змінилося?
Оновлення відбулося через необхідність синхронізації українського освітнього простору з вимогами Європейського простору вищої освіти. Також, аби відповідати запитам глобального ринку праці.
Експертна група LIGA360 зазначає, що основним нововведенням цих редакцій документів є офіційне відображення в дипломах статусу випускників міждисциплінарних освітніх програм.
У нашій державі також посилили вимоги до документів іноземців. Тепер обов'язково вказують рік вступу та назву вишу, до якого особа вступила на початку навчання в Україні.
Додаток до диплома доповнили кодом картки здобувача в ЄДЕБО. Це спрощує верифікацію документа.
Оновлені форми документів застосовуватимуть з 1 вересня 2026 року.
Чи треба освітянам обов'язково знати англійську?
- Кандидати на окремі держпосади та посади у сфері освіти, науки та низці інших сфер повинні будуть володіти англійською мовою на рівні не нижче B1.
Це один із кроків для виконання Закону України "Про застосування англійської мови в Україні".
Вимоги залежать від посади та рівня відповідальності.
Якщо говорити про вимоги для сфери освіти і науки, то для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників вишів встановили рівень не нижче B2.