В Україні змінили форми дипломів про вищу освіту

25 травня, 14:17
Оновлено - 14:19, 25 травня

Марія Волошин

У нашій державі дещо змінили форми дипломів про вищу освіту. Днями Міністерство освіти і науки погодило нові редакції.

Мовиться про форми дипломів бакалавра, магістра, докторів філософії та мистецтва, додатка до диплома європейського зразка, а також академічної довідки. Про це вказано у наказу відомства № 668.

Що змінилося?

Оновлення відбулося через необхідність синхронізації українського освітнього простору з вимогами Європейського простору вищої освіти. Також, аби відповідати запитам глобального ринку праці.

Експертна група LIGA360 зазначає, що основним нововведенням цих редакцій документів є офіційне відображення в дипломах статусу випускників міждисциплінарних освітніх програм.

У нашій державі також посилили вимоги до документів іноземців. Тепер обов'язково вказують рік вступу та назву вишу, до якого особа вступила на початку навчання в Україні.

Додаток до диплома доповнили кодом картки здобувача в ЄДЕБО. Це спрощує верифікацію документа.

Оновлені форми документів застосовуватимуть з 1 вересня 2026 року.

Чи треба освітянам обов'язково знати англійську? 

  • Кандидати на окремі держпосади та посади у сфері освіти, науки та низці інших сфер повинні будуть володіти англійською мовою на рівні не нижче B1.  

  • Це один із кроків для виконання Закону України "Про застосування англійської мови в Україні". 

  • Вимоги залежать від посади та рівня відповідальності. 

  • Якщо говорити про вимоги для сфери освіти і науки, то для претендентів на посади керівників державних наукових установ і керівників вишів встановили рівень не нижче B2.

