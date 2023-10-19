Директори шкіл мають право викладати та проводити гуртки у своїй школі. Однак існують певні обмеження.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. При цьому у МОН уточнили, що така робота не є сумісництвом.

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Чи має право директор школи викладати та проводити гурток

Так, директори шкіл мають право проводити уроки та гуртки у своєму навчальному закладі. Однак не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік), якщо вони працюють на повну ставку.

Заняття вони проводять у межах робочого часу, тому така діяльність не є сумісництвом, уточнили у Міносвіти.

Також нагадали: для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час викладання директорам шкіл варто пам'ятати про статтю 28 Закону України "Про запобігання корупції".

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