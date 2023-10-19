Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України. При цьому у МОН уточнили, що така робота не є сумісництвом.
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Чи має право директор школи викладати та проводити гурток
Так, директори шкіл мають право проводити уроки та гуртки у своєму навчальному закладі. Однак не більше 9 годин на тиждень (360 годин на рік), якщо вони працюють на повну ставку.
Заняття вони проводять у межах робочого часу, тому така діяльність не є сумісництвом, уточнили у Міносвіти.
Також нагадали: для запобігання та врегулювання конфлікту інтересів під час викладання директорам шкіл варто пам'ятати про статтю 28 Закону України "Про запобігання корупції".
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Як виплачуватимуть зарплату вчителям у 2024 році
- Зарплати українським вчителям у 2024 році виплачуватимуть із міжнародних коштів.
- Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, що дефіцит держбюджету наступного року складе 21% ВВП.
- Для "погашення" потрібне зовнішнє фінансування на суму близько 42 мільярдів доларів. Це, зокрема, дозволить виплачувати зарплати вчителям.