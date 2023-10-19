Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. При этом в МОН уточнили, что такая работа не является совместительством.

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Имеет ли право директор школы преподавать и проводить кружок

Так, директора школ имеют право проводить уроки и кружки в своем учебном заведении. Однако не более 9 часов в неделю (360 часов в году), если они работают на полную ставку.

Занятия они проводят в пределах рабочего времени, поэтому такая деятельность не совместима, уточнили в Минобразования.

Также напомнили: для предотвращения и урегулирования конфликта интересов при преподавании директорам школ следует помнить о статье 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".

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