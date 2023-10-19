Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины. При этом в МОН уточнили, что такая работа не является совместительством.
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Имеет ли право директор школы преподавать и проводить кружок
Так, директора школ имеют право проводить уроки и кружки в своем учебном заведении. Однако не более 9 часов в неделю (360 часов в году), если они работают на полную ставку.
Занятия они проводят в пределах рабочего времени, поэтому такая деятельность не совместима, уточнили в Минобразования.
Также напомнили: для предотвращения и урегулирования конфликта интересов при преподавании директорам школ следует помнить о статье 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции".
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Как будут выплачивать зарплату учителям в 2024 году
- Зарплаты украинским учителям в 2024 году будут выплачиваться из международных средств.
- Премьер-министр Денис Шмигаль рассказал, что дефицит госбюджета в следующем году составит 21% ВВП.
- Для "погашения" необходимо внешнее финансирование на сумму около 42 миллиардов долларов. Это, в частности, позволит выплачивать зарплаты учителям.