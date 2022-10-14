Форму навчання змінюють: як вчитимуться діти у Києві

Діти в Україні цього тижня навчаються онлайн. Усе через масований ракетний обстріл Росії.

Однак наступного тижня в окремих регіонах України діти таки підуть до шкіл та садочків. Змінюють форму навчання і у столиці України.

Важливо У деяких областях – канікули: як вчитимуться діти в Україні наступного тижня

Як вчитимуться діти у Києві

Заклади освіти Києва з 17 жовтня працюватимуть у змішаному форматі: доступні будуть і онлайн, і офлайн форми навчання. Таке рішення ухвалили щодо роботи садочків, шкіл, училищ, коледжів та вишів. Хто раніше вчився офлайн, зможе навчатися очно і наступного тижня.

Якщо діти не хочуть чи не можуть наступного тижня йти до школи, можуть вчитися онлайн.

Заклади освіти працюватимуть офлайн, а от чи відправляти туди дітей, чи залишити їх вдома на дистанційці, – вирішуватимуть батьки,

– інформують у КМДА.

Як вчитимуться діти на Київщині

Усі заклади освіти Київщини із 17 до 21 жовтня продовжать працювати дистанційно.

Про зміни у навчанні влада інформуватиме додатково.

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Як вчитимуться діти в Україні наступного тижня

З наступного тижня форму навчання – онлайн, офлайн чи змішана – визначатиме місцева влада та директори шкіл, повідомив заступник очільника МОН Андрій Вітренко. Остаточне рішення ухвалить обласна військова адміністрація, враховуючи безпекову ситуацію на території регіону.

На Сумщині діти йдуть на дострокові канікули. Область зазнала масованих обстрілів з боку Росії. Там пошкоджені лінії електропередач і є проблеми з опаленням.

Вітренко при цьому додав, що рішення про запровадження дострокових канікул в інших областях України та продовження онлайн-навчання ухвалюватиме місцева влада.

Яка зараз ситуація із навчанням в Україні