Школам Рівного радять перейти на дистанційний формат роботи

Школи у Рівному можуть перейти на дистанційний формат роботи. Таке рішення радить ухвалили місцева влада.

Усе через можливе погіршення погодних умов. В управлінні освіти міста дали конкретні поради керівникам шкіл.

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Школярів у Рівному можуть перевести на дистанційне навчання

Так, як повідомив в.о. мера міста Віктор Шакирзян, 28 листопада школам радять завершити навчання до 17:00. При цьому попередньо повідомити про це батьків.

Натомість 29 листопада, у разі несприятливих погодних умов (значний сніг, мокрий сніг, хуртовина, сильні пориви вітру тощо), радять організувати у школах міста дистанційне навчання.

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Дитсадки ж працюватимуть у звичному режимі.

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Де учні навчаються дистанційно через зміну погоди