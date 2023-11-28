Школам Рівного радять перейти на дистанційний формат роботи
Джерело:Віктор Шакирзян
Школи у Рівному можуть перейти на дистанційний формат роботи. Таке рішення радить ухвалили місцева влада.
Усе через можливе погіршення погодних умов. В управлінні освіти міста дали конкретні поради керівникам шкіл.
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Школярів у Рівному можуть перевести на дистанційне навчання
Так, як повідомив в.о. мера міста Віктор Шакирзян, 28 листопада школам радять завершити навчання до 17:00. При цьому попередньо повідомити про це батьків.
Натомість 29 листопада, у разі несприятливих погодних умов (значний сніг, мокрий сніг, хуртовина, сильні пориви вітру тощо), радять організувати у школах міста дистанційне навчання.Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.
Дитсадки ж працюватимуть у звичному режимі.
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Де учні навчаються дистанційно через зміну погоди
- Школи на Одещині перевели на змішаний формат роботи з 28 листопада. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що навчання у школах організують у гнучкому форматі. Учні, які прийдуть до школи, вчитимуться очно. Школярі, які через погодні умови залишаться вдома, – дистанційно.
- На Кіровоградщині учні 178 шкіл навчаються дистанційно. Ще у 80 школах організували змішаний формат.
- У Кропивницькому працюють очно 23 школи, дистанційно – 17.