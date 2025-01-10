Учителі не викладатимуть: у США з'являться школи, в яких дітей навчатиме ШІ

У США з'являться школи, де учнів навчатиме штучний інтелект. Уже стартувала реєстрація до першого такого державного онлайн-закладу.

Про новий тип викладання в Unbound Academy у штаті Арізона повідомляє edweek.org, зазначає 24 Канал. Учителі ж у цьому закладі освіти будуть виконувати роль наставників.

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У США дітей навчатиме ШІ

При цьому педагоги не викладатимуть жодного предмета. Уперше такий підхід протестували в приватних школах у Техасі та Флориді.

Учні використовуватимуть інтерактивні платформи на основі ШІ, які постійно підлаштовуються під їхній індивідуальний темп і стиль навчання. Вчителі ж будуть "кваліфікованими гідами", які стежитимуть за прогресом кожного учня.

Академічні заняття відбуватимуться протягом близько двох годин у день. Решту часу учні витрачатимуть на "семінари із життєвих навичок": критичного мислення, креативного розв'язання проблем, фінансової грамотності, публічних виступів, постановки цілей і підприємництва.

Засновники кажуть, що штучний інтелект адаптуватиметься до того, у чому школярі досягають успіхів. У разі потреби посилюватимуть навчання, щоб відповідати знанням і навичкам учня, в іншому – навпаки пом'якшуватимуть уроки, якщо учень не засвоює матеріал.

Це роблять для того, аби налаштувати персоналізацію: наприклад, щоб учень 5 класу міг читати на рівні 8 класу і водночас засвоював математику за 3 клас.

Поки онлайн-школа орієнтована на учнів від 4 до 8 класу. Unbound Academy планує зарахувати приблизно 200 учнів у перший навчальний рік. Керівництво школи повідомило шкільній раді в грудні, що сподівається розширити програму, починаючи з дитячого садочка і до 3 класу.