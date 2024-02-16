Діти бояться не ракет: які виклики перед українськими школярами сформувала війна

Повномасштабне російське вторгнення продовжило труднощі навчального процесу, які зародилися в час пандемії коронавірусу. Через це школярі перебувають у нелегкому психоемоційному стані.

Детальніше про те, перед якими труднощами поставали діти за час великої війни, 24 Каналу розповіла Тетяна Коврига – директорка освітньої фундації GoGlobal.

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Труднощі у навчанні в часи війни

Два роки коронавірусу, два роки повномасштабної війни стали складними не лише для всього світу, а й для українських дітей.

Очевидно, складнощі є. Чотири роки відсутності повноцінного доступу до освітнього процесу даються взнаки. Ми це бачимо на дослідженнях, психоемоційному стані та результатах навчання. Тому що є факт освітніх втрат, і вони високі,

– наголосила Тетяна Коврига.

Зокрема, у нещодавньому дослідженні PISA (програма міжнародного оцінювання учнів) повідомили про певні проблеми з кількома предметами, є відрив між громадами, регіонами та містом.

"Діти неймовірно стійкі, вони не втратили мрії, вони мають спроможність і бажання. Вони ставлять дуже предметні запитання, формують свої запити, бачать себе в Україні. Діти дуже чітко розуміють ті потреби, які у нас зараз є з погляду розвитку людського капіталу, розвитку економіки, проєктів у своїх громадах", – зауважила Коврига.

Попри те, що за час війни є страшенні руйнування закладів освіти, де це можливо, підлітки організовують навчання і допомагають молодшим у навчанні, навіть дбають про екологічну складову. Все це свідчить про те, що українські діти мають величезний потенціал.

Дітям необхідна підтримка

Хоч, звісно, повномасштабне вторгнення не могло не вплинути на психоемоційний стан школярів. Вони потребують допомоги та підтримки.

Ми проводили глибинні інтерв'ю з дітьми на прикордонних і прифронтових зонах. Так от діти бояться не ракет, не обстрілів, а бояться бути нереалізованими. Вони дуже потребують підтримки в професійній кар'єрній орієнтації, потребують сучасних софт скілів, які допоможуть їм, реалізувати свої цілі,

– наголосила Коврига.

Для того, аби допомогти дітям, можна ставати менторами та сприяти реалізації їхніх мрій та цілей.

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